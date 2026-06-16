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韓國喜劇電影《狂野之歌》本月3日正式在各大影院上映。隨著作品公開，製片方同步釋出片中由實力派演員吳正世飾演的抒情歌手「崔成坤」所演唱的單曲《我喜歡你》（니가 좋아）MV。充滿土味浪漫的反差感，讓歌曲一曝光就在網路上瘋傳，不僅MV在發布短短幾天內就突破百萬點閱，更成功掀起一波大型模仿熱潮，連影帝柳承龍也跟上。歌曲在電影設定中曾創下連續39週榮獲音樂榜單第二名的驚人紀錄，歌詞講述向初戀展開淒美的告白。然而，畫面配上吳正世極度認真的表情，反而營造出強烈的荒謬與喜劇效果。劇組為了完美復刻當年的懷舊氛圍，特別使用了過度曝光的柔光濾鏡、誇張的下眼線彩妝，再搭配遮住半邊眼睛的飄逸中長髮造型。讓大批網友紛紛爆笑留言，直呼吳正世讓人發毛卻又忍不住一直看，更開玩笑詢問那頭神秘的髮型是不是向門簾借來的。魔性的音樂旋律和視覺衝擊，甚至吸引了演藝圈眾多好友也紛紛跟上流行。演員鄭殷杓就在個人IG上發文，笑稱自己的社群動態一直被這首歌洗版，雖然嘴上說著不想看，身體卻很誠實地跟著哼唱，完全陷入中毒旋律中。影帝柳承龍更是玩心大發，直接戴上神似劇中造型的長假髮親自錄製模仿影片，深情對嘴的逗趣模樣讓粉絲們全笑翻，紛紛留言調侃這群演藝圈大叔們聚在一起實在太胡鬧。喜劇電影《狂野之歌》故事核心圍繞在一個曾經橫掃樂壇、後來卻因為意外事件而被迫解散的男女混聲三人組合「Triangle」。在銷聲匿跡長達20年之後，已經步入中年的團員們意外迎來了重返舞台的機會，進而展開一場未知又荒唐的東山再起大挑戰。片中的核心團體「Triangle」由姜棟元、朴智炫以及嚴泰九三位演技派演員共同搭檔演出，如今再加上吳正世飾演的「39週亞軍傳奇歌手」崔成坤強勢亂入，不僅在劇情中擦出火花，彩蛋也延伸到戲外，讓《狂野之歌》的討論度持續攀升。