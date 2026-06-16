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【賽事基本資訊】

【先發投手本季成績對決】

▲鄧愷威本季總計出賽20場（7場先發），投51.0局，戰績3勝5敗、防禦率3.71、每局被上壘率 (WHIP) 1.27，送出49次三振。（圖／美聯社／達志影像）

【台灣右投鄧愷威介紹】

【兩隊近期概況】

▲休士頓太空人目前戰績33勝40敗，在美聯西區排名第四。（圖／美聯社／達志影像）

【四大觀戰重點】

▲重回大聯盟的李灝宇，這一場比賽有望和鄧愷威交手。（圖／美聯社／達志影像）

【MLB賽事可去哪裡看】

【MLB今日完整賽程】

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）6月16日賽事，台灣強投鄧愷威將先發對決梅爾頓（Troy Melton），鄧愷威近期狀態比較不穩定，能否回穩拿下本季第4勝，台灣球迷都在期待。《NOWNEWS》也將為讀者提供賽事的轉播資訊、先發投手本季成績、兩隊概況、轉播資訊以及賽事看點，提供讀者參考。： 底特律老虎 (Detroit Tigers) vs 休士頓太空人 (Houston Astros)： 台灣時間6月16日 (週二) 上午8:10（美東時間6月15日晚間8:10）： 休士頓大金球場 (Daikin Park)： MLB.TV、Detroit SportsNet、Tigers Radio Network本季總計出賽20場（7場先發），投51.0局，戰績3勝5敗、防禦率3.71、每局被上壘率 (WHIP) 1.27，送出49次三振。本季出賽4場皆為先發，投25.2局，戰績3勝0敗、防禦率2.81、WHIP 1.01，送出14次三振。現年27歲、來自台灣台中的鄧愷威，本季在太空人隊擔任要角。他在5月中旬正式從小組後援永久轉任先發輪值，至今已累積7場先發。鄧愷威擁有不錯的三振製造能力，本季三振率 (K%) 達22.8%。明天這場賽事，將是他大聯盟生涯首度對決「老底特律 (Olde English D)」老虎隊。休士頓太空人（主）： 目前戰績33勝40敗，在美聯西區排名第四。上週面對堪薩斯市皇家順利贏得系列賽，雖然週日輸掉最後一場，但整體打擊率.243在美聯排名第五。不過太空人目前面臨嚴重的傷兵潮，包含韋蘭德 (Justin Verlander)、布朗 (Hunter Brown) 等多名主力投手都在傷兵名單中。底特律老虎（客）： 目前戰績29勝42敗，在美聯中區排名第四。老虎隊上週末作客克里夫蘭守護者的比賽因惡劣天氣被迫縮減，最終苦吞2連敗。他們正尋求終止連敗，目前團隊長打率.390在美聯排名第八。一、鄧愷威有望對決李灝宇： 鄧愷威轉任先發後雖有亮眼表現，但近3場出賽陷入掙扎，在14局中失分偏高，防禦率達7.71。明天的比賽是他重拾壓制力、證明先發實力的關鍵戰。而重回大聯盟的李灝宇，這一場比賽有望和鄧愷威交手。二、梅爾頓實力如何： 老虎隊先發梅爾頓本季防禦率是精采的2.81，但獨立防禦率 (FIP) 高達5.36，三振率也僅在打者後段班的13.7%，進階數據顯示他運氣極佳，太空人打線能否拆穿他的「鋼絲特技」值得關注。三、太空人火力支援： 太空人當家球星約爾丹·阿瓦瑞茲 (Yordan Alvarez) 本季已擊出24發全壘打，他與近期狀態火燙的帕雷迪斯 (Isaac Paredes) 將是後援轉先發的鄧愷威爭取本季第4勝的最強後盾。四、老虎重砲威脅： 老虎隊強打捕手丁格勒 (Dillon Dingler) 本季已扛出16轟與50分打點，近10場敲出2轟的托雷斯 (Gleyber Torres) 狀況同樣火熱，鄧愷威必須妥善控球以降低保送率（本季保送率11.2%），全力封鎖老虎隊的核心打線。轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台🟡電視轉播：緯來育樂台：道奇VS海盜🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台