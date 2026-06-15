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2026年美加墨世界盃熱戰中，日本隊今（15）日2：2逼和荷蘭隊，除了精彩球賽，日本傳奇球星本田圭佑擔任NHK官方解說時，超「做自己」的表現方式，也意外在賽後引發討論，多次發言名場面被日媒整理為「本田語錄」，甚至當日本球員伊東純也與主裁判發生爭執時，本田圭佑也直接吐槽，「喂！裁判你才應該吃黃牌吧！」讓球迷全笑翻。現年40歲的本田圭佑是日本2010、2014年世界盃戰術核心，也是大旅歐時代早期最知名人物，效力荷蘭甲級聯賽多年，退休後，他除擔任教練外，也多次受邀成為球評，在場邊以極具個人風格的解說方式受到球迷喜愛。本次官方解說頻道NHK邀請本田圭佑擔任球評，他不改過往本色，賽前被問到日本面對荷蘭該注意的關鍵球員時，他笑說，「首先要注意哈克波（Cody Gakpo），再來是哈克波...第三的話還是哈克波。」無俚頭連主播都笑翻。比賽開打後，本田圭佑也將2022年世界盃、受邀在網路節目ABEMA的直率發言，直接搬到相對嚴謹的NHK轉播上，面對場上關鍵判決，他會直白說出「這不行吧！明明有推人！」、「德容（Frenkie de Jong）這人超級煩。」、「荷蘭身材高大，在荷蘭時，我發現他們連馬桶的高度都特別高」此外，當第89分鐘日本追平戰局、替補上場的伊東純也一度與主裁判發生爭執時，本田圭佑先是大喊「你到底在幹嘛！」、隨後又吐槽裁判，「裁判，你才應該吃黃牌吧！」把正在收看轉播的球迷心聲全部說出來。本田圭佑超做自己的解說評論賽後引發關注度，多方日媒都轉發此事，並擷取出許多球迷評論，「第一次看到這麼自由的解說」、「本田桑...沒有不能講的話吧！」、「看得很舒壓，謝謝本田」