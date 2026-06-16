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《Pikmin Bloom》6月主花為什麼是風鈴草？

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》6月主打花朵是「風鈴草」，不過並沒有黃色種類。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

《Pikmin Bloom》風鈴草為什麼沒有黃色？

▲風鈴草是典型的初夏草本植物，花期主要集中在5月至7月。（圖／higgledy garden）

風鈴草、鳶尾花花語是什麼？

▲鳶尾花在傳統文化是6月的代表性地標植物，花語象徵「好消息、使者、想念你與優雅」。（圖／維基百科）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》6月主打花朵是「風鈴草」，附帶任務則是搭配去年大受好評的經典花卉「鳶尾花」，許多玩家也發現，6月風鈴草任務沒有「黃色」，《NOWNEWS》也透過本文，整理風鈴草、鳶尾花的植物特性、花語等小知識。皮克敏《Pikmin Bloom》在挑選每月的季節花朵時，一向遵循著「對應現實世界花期」的規則，6月首度登場的風鈴草，是典型的初夏草本植物，花期主要集中在5月至7月，成串如小鈴鐺般垂掛的姿態，呼應歐洲仲夏節熱鬧、充滿生機的氛圍。6月同步回歸的鳶尾花，在傳統文化是6月的代表性地標植物，特別在日本梅雨季，鳶尾花的盛開，替陰雨綿綿的初夏帶來優雅的紫、藍色彩，極具季節感。對習慣收集「紅、黃、白、藍」四色花瓣的玩家來說，「風鈴草任務沒有黃色花瓣」顯得相當突兀，事實上，現實世界中，風鈴草確實沒有黃色的品種，風鈴草在自然界中主要色素基因只顯現出「藍、紫、粉紅、白色」，因此遊戲中配合真實生態，僅推出紅色（代表偏粉紅）、白色與藍色三種風鈴草。風鈴草英文俗名 「Canterbury Bells（坎特伯雷之鈴）」，則源於英國歷史上前往坎特伯雷大教堂朝聖的信徒，當時朝聖者會在馬匹上掛著一串串小鈴鐺，而這種植物盛開時的外觀與朝聖之鈴一模一樣，因而得名，在希臘神話中它更被相傳是由百眼巨人的眼淚或維納斯的魔法鏡子碎片所化成。至於風鈴草的花語，《Pikmin Bloom》也分享，代表是「愉快的交談」，據說是因為一朵朵小花聚在一起的模樣，看起來就像正在開心聊天一般。在歐洲傳統習俗上，風鈴草也代表著「感謝、誠實、溫柔的愛」與「信念」。鳶尾花英文「Iris」，則是直接取自希臘神話中的「彩虹女神伊里斯（Iris）」，花語象徵「好消息、使者、想念你與優雅」；在西方歷史中，鳶尾花更曾被作為法國皇室的象徵，在藝術大師梵谷的著名畫作下，更賦予了這種植物永恆的藝術生命力。