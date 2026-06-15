我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年世界盃E組象牙海岸在6月15日早上7點交手厄瓜多。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/16伊朗VS紐西蘭基本資訊



比賽對戰：伊朗VS紐西蘭

比賽時間：2026年6月15日上午09：00

比賽地點：美國洛杉磯體育場



比賽對戰：伊朗VS紐西蘭比賽時間：2026年6月15日上午09：00比賽地點：美國洛杉磯體育場 伊朗VS紐西蘭戰力焦點分析

▲伊朗近期在友誼賽中狀態不俗，帶著3連勝氣勢迎接世界盃，頭號前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）（右）就是唯一進攻支點。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐西蘭最致命的武器是效力於英超諾丁漢森林的中鋒、身高達191公分的伍德（Chris Wood），他不僅是紐西蘭隊史進球王，也是隊史唯二出賽過2次世界盃的傳奇球星。（圖／美聯社／達志影像）

歷史對戰與關鍵數據



兩國在足球歷史上由於分屬不同洲際足聯，僅有過2次極為遙遠的交手記錄，伊朗取得1勝1平、得失球3：0的優勢（最近一次交手已是2003年的AFC-OFC挑戰盃，伊朗以3：0獲勝），就近年熱身賽表現來看，伊朗則取得3勝1平1敗。



兩國在足球歷史上由於分屬不同洲際足聯，僅有過2次極為遙遠的交手記錄，伊朗取得1勝1平、得失球3：0的優勢（最近一次交手已是2003年的AFC-OFC挑戰盃，伊朗以3：0獲勝），就近年熱身賽表現來看，伊朗則取得3勝1平1敗。 伊朗VS紐西蘭預計先發名單與傷兵名單

伊朗VS紐西蘭之戰亮點與結果預測

2026世界盃伊朗國家隊球員名單

2026世界盃紐西蘭國家隊球員名單

2026世界盃G組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月16日 03:00 比利時 vs 埃及 6月16日 09:00 伊朗 vs 紐西蘭 6月22日 03:00 比利時 vs 伊朗 6月22日 09:00 紐西蘭 vs 埃及 6月27日 11:00 埃及 vs 伊朗 6月27日 11:00 紐西蘭 vs 比利時

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者 ▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）



2026年世界盃G組小組賽明（16）日迎來伊朗與紐西蘭的對戰，兩隊將在美國洛杉磯體育場（SoFi Stadium）展開對決，由於同組還有歐洲紅魔比利時與非洲強權埃及，這場分組賽首戰對於實力稍弱的兩隊而言，都是必須力爭積分的生死戰，目標以分組第3前進淘汰賽，但整體而言，作為國際大賽經驗較豐富球隊，伊朗仍是較被看好一方。《NOWNEWS》為讀者整理2026年世界盃伊朗VS紐西蘭的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊懶人包。伊朗近期在友誼賽中狀態不俗，接連擊敗哥斯大黎加（5：0）、甘比亞（3：1）與馬利（2：0），帶著3連勝氣勢進入世界盃。然而，伊朗的場外風波不斷，因簽證延誤與安全考量，其大本營被迫從美國臨時移至墨西哥提華納，球員必須在比賽日當天折返通勤。不過，總教練阿米爾·加勒諾伊（Amir Ghalenoei）麾下的這支隊伍韌性極強，往往能在逆境中爆發。這是紐西蘭時隔16年重返世界盃舞台。雖然他們在大洋洲資格賽中以5戰全勝、狂轟29球僅失1球的恐怖數據輕鬆晉級，但那與大洋洲對手實力斷層有關。近期在面對更高強度的熱身賽時，紐西蘭暴露出不小問題，特別是最後一場熱身賽0：4慘敗給海地，且近4場比賽輸掉3場，球隊的防線狀態令人堪憂。鋒線獵犬：Mehdi Taremi（伊朗）伊朗的進攻核心毫無疑問是明星前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）。身為國家隊歷史第2射手（已攻入60球），他在歐戰與國際賽場經驗豐富。紐西蘭防線轉身慢、易出錯的毛病，將會是塔雷米施展反擊破壞力的絕佳機會。空中防線：Chris Wood（紐西蘭）紐西蘭最致命的武器是效力於英超諾丁漢森林的中鋒、身高達191公分的伍德（Chris Wood）。儘管他在2025-26賽季受到傷病困擾，但只要他能上場，高大身材與極強的制空能力就是伊朗後衛的噩夢，從資格賽打到現在，紐西蘭的進攻戰術也極度依賴邊路跑動後起高球，尋找伍德從高空轟炸對手球門。總教練加萊諾伊（Amir Ghalenoei）在本次賽事並未將明星前鋒阿茲蒙（Sardar Azmoun）選入名單，進攻重任將全數落在塔雷米身上。守門員： 貝蘭萬德 (Alireza Beiranvand)後衛： 內扎伊安 (Ramin Rezaeian)、哈利薩德 (Shojae Khalilzadeh)、卡納尼 (Hossein Kanaani)、哈吉薩菲 (Ehsan Hajsafi)防守中場： 埃薩托拉希 (Saeid Ezatolahi)、加多斯 (Saman Ghoddos)進攻中場／邊鋒： 莫赫比 (Mohammad Mohebi)、賈漢巴赫什 (Alireza Jahanbakhsh)、加埃迪 (Mehdi Ghayedi)前鋒： 塔雷米 (Mehdi Taremi)紐西蘭（All Whites）時隔16年重返世界盃舞台，戰術核心非常明確，將全面依賴隊長克里斯·伍德的禁區破門能力。守門員： 克羅科姆 (Maxime Crocombe)後衛： 佩恩 (Tim Payne)、舒爾曼 (Finn Surman)、博克索爾 (Michael Boxall)、卡卡切 (Liberato Cacace)防守中場： 喬·貝爾 (Joe Bell)、史達曼尼奇 (Marko Stamenić)進攻中場／邊鋒： 賈斯特 (Elijah Just)、加伯特 (Matt Garbett)、辛格 (Sarpreet Singh)前鋒： 克里斯·伍德 (Chris Wood)各大體育數據模型與足球分析專家均壓倒性看好伊朗勝出。Sports Mole 大數據模型 伊朗勝率：56.3% | 平局：23.3% | 紐西蘭勝：20.5%最熱門比分預測：伊朗 1：0 紐西蘭 (11.47%) | 伊朗 2：0 紐西蘭 (10.17%)LiveMint專家預測：伊朗 2：0 紐西蘭貝蘭萬德（Alireza Beiranvand / 大不里士拖拉機 Tractor）尼亞茲曼德（Payam Niazmand / 波斯波利斯 Persepolis）侯賽尼（Hossein Hosseini / 塞帕漢 Sepahan）哈伊薩菲（Ehsan Hajsafi / 塞帕漢 Sepahan）米拉德·穆罕默迪（Milad Mohammadi / 波斯波利斯 Persepolis）內馬蒂（Ali Nemati / 胡齊斯坦鋼鐵 Foolad）哈利勒扎德（Shojae Khalilzadeh / 大不里士拖拉機 Tractor）卡納尼扎德甘（Hossein Kanaanizadegan / 波斯波利斯 Persepolis）艾里（Danial Eiri / 馬拉萬 Malavan）雷扎伊安（Ramin Rezaeian / 胡齊斯坦鋼鐵 Foolad）哈爾達尼（Saleh Hardani / 德黑蘭獨立 Esteghlal）戈多斯（Saman Ghoddos / 卡爾巴 Kalba，阿聯）埃扎托拉希（Saeid Ezatolahi / 沙巴布阿赫利 Shabab Al-Ahli，阿聯）戈爾巴尼（Mohammad Ghorbani / 瓦赫達 Al-Wahda，阿聯）切什米（Rouzbeh Cheshmi / 德黑蘭獨立 Esteghlal）拉扎吉尼亞（Amirmohammad Razzaghinia / 德黑蘭獨立 Esteghlal）莫赫比（Mohammad Mohebi / 頓河羅斯托夫 Rostov，俄羅斯）托拉比（Mehdi Torabi / 大不里士拖拉機 Tractor）加耶迪（Mehdi Ghayedi / 杜拜納斯爾 Al-Nasr，阿聯）賈漢巴赫什（Alireza Jahanbakhsh / 登德爾 Dender，比利時）尤塞菲（Aria Yousefi / 塞帕漢 Sepahan）塔雷米（Mehdi Taremi / 奧林匹亞科斯 Olympiacos，希臘）侯賽因扎德（Amirhossein Hosseinzadeh / 大不里士拖拉機 Tractor）阿里普爾（Ali Alipour / 波斯波利斯 Persepolis）莫甘盧（Shahriyar Moghanlou / 卡爾巴 Kalba，阿聯）丹尼斯·達爾加希（Dennis Dargahi / 標準列日 Standard Liege，比利時）克羅科姆（Max Crocombe / 米爾沃 Millwall，英格蘭）保爾森（Alex Paulsen / 格但斯克萊吉亞 Lechia Gdańsk，波蘭）伍德（Michael Woud / 奧克蘭FC Auckland FC）佩恩（Tim Payne / 威靈頓鳳凰 Wellington Phoenix）德弗里斯（Francis De Vries / 奧克蘭FC Auckland FC）賓頓（Tyler Bindon / 諾丁漢森林 Nottingham Forest，英格蘭）博克索爾（Michael Boxall / 明尼蘇達聯 Minnesota United，美國）卡卡切（Liberato Cacace / 雷克瑟姆 Wrexham AFC，威爾斯）派納克（Nando Pijnaker / 奧克蘭FC Auckland FC）瑟曼（Finn Surman / 波特蘭伐木者 Portland Timbers，美國）埃利奧特（Callan Elliot / 奧克蘭FC Auckland FC）史密斯（Tommy Smith / 布倫特里鎮 Braintree Town，英格蘭）貝爾（Joe Bell / 維京 Viking FK，挪威）加貝特（Matt Garbett / 彼得伯勒聯 Peterborough United，英格蘭）斯塔梅尼奇（Marko Stamenić / 斯旺西城 Swansea City，威爾斯）辛格（Sarpreet Singh / 威靈頓鳳凰 Wellington Phoenix）賈斯特（Eli Just / 馬瑟韋爾 Motherwell FC，蘇格蘭）魯弗（Alex Rufer / 威靈頓鳳凰 Wellington Phoenix）奧爾德（Ben Old / 聖埃蒂安 Saint-Étienne，法國）麥考瓦特（Callum McCowatt / 希爾克堡 Silkeborg，丹麥）托馬斯（Ryan Thomas / 茲沃勒 PEC Zwolle，荷蘭）貝利斯（Lachlan Bayliss / 紐卡索噴氣機 Newcastle Jets，澳洲）伍德（Chris Wood / 諾丁漢森林 Nottingham Forest，英格蘭）巴巴羅塞斯（Kosta Barbarouses / 西悉尼流浪者 Western Sydney Wanderers，澳洲）韋恩（Ben Waine / 韋爾港 Port Vale，英格蘭）蘭德爾（Jesse Randall / 奧克蘭FC Auckland FC）