我是廣告 請繼續往下閱讀

▲被譽為「伊朗梅西」的當家前鋒阿茲蒙（Sardar Azmoun）（左），因批評政府爆冷落選世界盃。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃G組伊朗與紐西蘭之戰，將於台灣時間16日上午9點在洛杉磯舉行，但美國境內的伊朗現政權反對派，正計劃在體育場內外發起大規模抗議活動，根據英國《每日郵報》報導，約估有超過3.5萬人計劃在體育場內外示威，活動主辦方甚至給出預告：「這一天對伊朗球員來說，將會跟進入地獄一樣。」加州正好是美國境內最多伊朗裔居民居住的地方，在美的伊朗反體制派成員稱，「伊朗代表隊代表的是政府，而不是人民」，明天比賽當天，預計會有3.5萬人計劃在體育場內外示威，包含準備在演奏伊朗國歌時報以噓聲，並將革命前的國旗帶進體育場內，早在比賽開打前24小時，球場周圍就已經有政見不同的伊朗裔居民發生肢體衝突。國際足球總會（FIFA）方面，已公開禁止將革命前的國旗帶進球場，伊朗政府與國家隊則表明，如果體育場內出現非官方旗幟或是抗議活動，將會直接終止比賽進行。但反對派人士似乎並不在意，透露會用一切手段把旗幟帶進去，並放話：「要中止比賽就儘管做吧！」伊朗由於國家政局動亂，國家隊受到不小影響，不僅被譽為「伊朗梅西」的當家前鋒阿茲蒙（Sardar Azmoun）因批評政府落選世界盃，另外原本打算住在洛城當地的國家隊，也因為安全考量臨時改住在墨西哥、熱身賽全數取消，比賽日則以通勤往返。近期載著伊朗球員、教練與相關人員的球隊巴士，已在警方的嚴密護送下抵達飯店，現場不僅設有監視系統，甚至還部署無人機和警犬，確保沒有恐怖攻擊等憾事發生。