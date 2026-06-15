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只差一號錯過威力彩 9.6 億頭獎！幸運兒今晚誕生在台北、彰化

台北市士林區德行東路246號1樓－宇鑫彩券行

彰化縣和美鎮新庄里彰新路二段149號1樓－熊福氣彩券行

▲彰化縣和美鎮新庄里彰新路二段的熊福氣彩券行6月15日開出威力彩貳獎。（圖／GoogleMaps）

▲最常見的威力彩包牌方式，就是第一區選好固定的 6 個號碼後，將第二區 8 個號碼全部都買下，一組金額為新台幣 800 元。（圖／記者潘毅攝）

跟財神爺擦身而過！今（15）日威力彩第 115000048 期開獎，頭獎高達9.6億，台彩公司晚間 22 時公布派彩結果，本期頭獎依舊未開出，但卻開出 2 注貳獎，2位得主分別誕生於台北市、彰化縣。，這2位貳獎得主絕對稱得上是「悲情幸運兒」。6月15日開獎的威力彩頭獎累積 9.6 億元，台彩晚間 22 時公布中獎結果。今晚威力彩頭獎摃龜，貳獎則有 2 注中獎。這2名幸運兒第一區 6 個號碼全中，只差在第二區沒中，各自拿到貳獎獎金 18,684,646 元。中獎彩券行如下：依照威力彩遊戲規則，第一區 38 個號碼選 6 個，第二區 8 個號碼中選 1 個，需要兩區的號碼全中才能奪得頭獎。因此最常見的威力彩包牌方式，就是第一區選好固定的 6 個號碼後，將第二區 8 個號碼全部都買下，一組金額為新台幣 800 元。若本次這位幸運兒當時有採取「第二區包牌」策略，就能帶走 ９.6 億天價頭獎財富。雖抱回 1868 萬多元獎金，但與頭獎僅差了一個號碼，落差之大也讓人直呼可惜。