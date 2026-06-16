我是廣告 請繼續往下閱讀

本賽季NBA總冠軍賽，紐約尼克隊以4：1大比分擊敗聖安東尼奧馬刺隊，奪下隊史睽違53年的首座金盃。馬刺主帥米奇·強森（Mitch Johnson）的調度遭受外界質疑。曾隨達拉斯獨行俠隊奪冠的前 NBA 球員海伍德（Brendan Haywood）在節目中直言，強森因不敢在關鍵時刻重用超級新秀迪倫·哈珀（Dylan Harper），反而過度依賴表現低迷的福克斯（De'Aaron Fox），不僅導致球隊丟冠，更嚴重損害了自己在更衣室內的威信。海伍德在節目《UnitedWeCast》中難掩憤怒，他指出2025年選秀榜眼哈珀在總決賽展現了超越年齡的成熟度與得分爆發力，反觀福克斯則陷入嚴重的投籃迷失。海伍德痛批強森：「你就是不敢讓哈珀先發取代福克斯。這就是你會失去更衣室信任的原因，這是一種緩慢但必然的信任崩解過程。」海伍德進一步分析，即便強森不想完全將福克斯棄用，他也應該在兩人同時在場時，將進攻主導權轉移給哈珀。他怒斥：「強森當時根本沒有足夠的膽識去做出改變，現在馬刺全隊正為此付出慘痛代價。」數據顯示了這場調度爭議的荒謬性。年僅20歲的哈珀在總冠軍賽期間繳出場均18.0分6.4籃板3.0助攻的亮眼數據，命中率高達49.3%；他更成為 NBA 史上最年輕在總冠軍賽取得20分以上的球員，第五戰甚至砍下全隊最高的25分。反觀兩度入選全明星賽的福克斯，總決賽表現極為淒慘。他場均僅得12.8分，投籃命中率低至34.3%，三分球命中率更僅有 25.0%。第五戰面對尼克隊的關門戰，福克斯全場15投僅3中，僅拿下 7分，徹底拖垮球隊攻勢。隨著賽季落幕，馬刺內部的裂痕也隨之曝光。馬刺側翼瓦塞爾（Devin Vassell）在賽後受訪時證實，哈珀對於本季的角色分配與上場時間感到沮喪。儘管哈珀在逆境中挺身而出，證明自己是未來的核心基石，但這種「人才閒置」的窘境，已嚴重影響球隊氛圍。馬刺球團現正面臨沉重抉擇。福克斯即將啟動高達 2.218 億美元的續約條約，未來幾年年薪將衝破5000萬至6000萬美元大關，這使得調整其角色變得異常困難。對於馬刺隊而言，如何在休賽季修復更衣室信任、並解決主帥調度與球員發展之間的矛盾，將是溫班亞馬（Victor Wembanyama）時代下最迫切的生存危機。