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在結束2026年NBA總冠軍賽賽程後，聖安東尼奧馬刺隊雖然未能捧起金盃，但這支以文班亞馬（Victor Wembanyama）為核心的年輕隊伍，已展現出爭冠競爭力。隨著休賽季正式啟動，如何強化陣容以圍繞文班亞馬打造奪冠拼圖成為首要任務。據《Bleacher Report》資深記者扎克·巴克利（Zach Buckley）分析，金塊隊的頂級大前鋒戈登（Aaron Gordon）是馬刺隊今年夏天極佳的潛在交易目標。巴克利在最新的專欄中指出，馬刺隊目前亟需一位全能型大前鋒。他認為，具備優異投射、防守韌性以及籃下終結能力的球員，正是這支年輕球隊邁向冠軍所欠缺的關鍵。巴克利建議馬刺積極向丹佛金塊詢問亞倫·戈登的報價，並寫道：「金塊或許傾向留住這位多功能的『瑞士軍刀』，但馬刺可以端出足夠誘人的籌碼來改變他們的想法。戈登的身材與體能，正好填補了馬刺陣容中最後的缺口。」ESPN資深記者鮑比·馬克斯（Bobby Marks）亦對此表示認同，強調馬刺今年夏天必須尋求一位「空間型四號位」。雖然戈登過往並非以投射聞名，但他在過去兩季的表現數據顯示，其三分球命中率已提升至41.3%，證明他完全具備拉開空間的戰力，能與文班亞馬在內線形成強大的雙塔組合。戈登的市場動向已受到多隊關注。金塊隊總裁約什·克倫克（Josh Kroenke）近期公開表示，除了當家球星約基奇（Nikola Jokic）外，球隊沒有非賣品，這讓戈登的交易可能性大增。由於金塊隊面臨沉重的薪資壓力，必須在續約新星佩頓·沃森（Peyton Watson）的同時削減薪資支出，戈登這類高價值的資產極可能成為交易籌碼。現年31歲的戈登正準備執行一份總額達1.036億美元的3年合約。雖然他在本賽季飽受腿筋傷勢困擾，僅出賽36場，場均繳出16.2分、5.8籃板與2.7助攻，但在健康狀態下，他依然是聯盟中最頂尖的側翼防守者與進攻終結者。對於馬刺隊而言，圍繞文班亞馬打造奪冠陣容刻不容緩。儘管戈登的健康紀錄存在隱憂，但他在場上展現的戰術價值，確實符合文班亞馬所需的搭檔類型。馬刺是否會投入大量籌碼進行這筆交易，將成為今年夏天NBA最值得關注的焦點之一。