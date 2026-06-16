我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺隊結束了精采、但又有些令人惋惜的賽季，馬刺球團的目光已迅速轉向休賽季的戰略布局。根據ESPN資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）披露，馬刺隊今年夏天最重要的第一優先事項，即是與當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）完成續約，這份合約預計將高達5年3.023億美元。隨著2023年選秀梯隊進入新秀合約延長的資格期，身為該屆選秀狀元的文班亞馬毫無疑問成為領頭羊。薪資專家基斯·史密斯（Keith Smith）在分析中指出，這恐怕是他多年來進行過最輕鬆的預測：「文班亞馬將拿到他所能爭取到的一切，包含最高等級的頂薪合約、指定條款，以及合約第5年極為罕見的球員選擇權。」若以5年總價3.023億美元計算，文班亞馬平均每年將賺進約6040萬美元，這將使他成為聯盟中薪資最頂尖的球星之一，正式擠身聯盟最高薪階層。儘管文班亞馬的商業價值無庸置疑，但溫德霍斯特也點出他在此次總冠軍賽中面臨的挑戰。面對尼克隊的高壓防守，文班亞馬在關鍵時刻顯得有些掙扎，甚至因情緒控管問題吞下多次惡意犯規，險些遭到禁賽。溫德霍斯特評論道：「我們在總冠軍賽第一次看到了他不成熟的一面，在爭冠壓力下，他在進攻端缺乏關鍵的終結手段，這些都是他未來需要強化的環節。」文班亞馬的這份肥約，也象徵著NBA進入了「超高薪時代」。目前聯盟最高薪保持者為金州勇士隊的柯瑞（Stephen Curry），本賽季薪資約為6520萬美元；而湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）若非先前遭交易至湖人，本有機會爭取5年3.45億美元的超級頂薪。隨著文班亞馬這份合約即將落地，這位年僅22歲的超級中鋒已確定將長期留守聖安東尼奧。對於馬刺隊而言，這份3.02億美元的投資不只是為了保障球隊基石，更是向全聯盟宣示，圍繞文班亞馬打造王朝的目標從未改變。