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隨著NBA自由球員市場談判大門即將開啟，洛杉磯湖人隊球星「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）動向也成為一大焦點。現年28歲的里夫斯已正式宣布將跳入自由市場測試身價，雖然本賽季他因小腿及大腿後側肌群傷勢缺陣，僅出賽生涯新低的51場，但憑藉著攻防兩端的才華，他依然是市場上的頂級大物。包含底特律活塞、布魯克林籃網與亞特蘭大老鷹都傳出有意大重金挖角，然而，隨著湖人一哥唐西奇（Luka Doncic）強烈表態留人，全聯盟普遍看認為里夫斯續留洛杉磯已是板上釘釘的結果。現年28歲的里夫斯本季受到小腿與腿後肌傷勢影響，僅出賽51場，創下近年新低。不過當他健康上陣時，依舊展現聯盟頂級雙能衛身手，例行賽場均可貢獻23.3分，持續證明自己是湖人體系中不可或缺的一環。根據NBA知名記者史坦（Marc Stein）報導，籃網與活塞近期都曾被視為里夫斯潛在下家。不過史坦同時指出，兩隊是否真的提出強力報價仍存在不少變數。尤其活塞目前的建隊重心似乎更傾向透過交易補強，而非在自由市場大舉出手。活塞近年圍繞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）打造核心陣容，並積極培養年輕戰力。中鋒杜倫（Jalen Duren）與側翼湯普森（Ausar Thompson）未來都面臨續約議題，球團必須提前規劃薪資空間，因此在自由市場上的操作空間相對受限。儘管如此，外界仍認為若能將里夫斯與康寧漢組成後場搭檔，將大幅提升活塞的外線火力與進攻創造力。然而從目前消息來看，活塞更可能把資源投入交易市場，尋求其他即戰力補強方案。另一方面，湖人對於留住里夫斯依然充滿信心。《The Athletic》記者沃克（Dan Woike）日前透露，雖然有多支球隊具備清出薪資空間並提出具競爭力報價的能力，但湖人內部普遍看好雙方最終能夠達成續約協議。史坦也指出，聯盟內部普遍對里夫斯離開湖人持保留態度。除了湖人能提供重要角色定位外，他與球隊新核心唐西奇（Luka Doncic）之間建立的默契，也是促使他續留洛杉磯的重要因素之一。唐西奇日前更曾表示，希望未來能繼續與里夫斯並肩作戰。從落選新秀一路成長為場均超過20分的明星級後衛，里夫斯近年已成為湖人未來藍圖的重要拼圖。隨著自由市場即將正式開跑，這位人氣後衛最終是否續披紫金戰袍，將成為今夏NBA最受關注的焦點之一。