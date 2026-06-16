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▲盧卡庫在門前積極搶點，造成埃及後衛哈尼（Mohamed Hany）忙中出錯，將球撥入自家球門，比利時因此幸運追平比分。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃G組小組賽在西雅圖流明球場燃起戰火，世界排名第9的「歐洲紅魔」比利時，首戰面對非洲強權埃及。儘管陣容深度被視為奪冠熱門，比利時在本場比賽卻踢得相當掙扎，面對埃及頭號球星薩拉（Mohamed Salah）的精湛發揮，最終僅能靠著替補上陣的盧卡庫（Romelu Lukaku）迫使對手發生烏龍球，驚險以1：1逼平對手，維持各項賽事14場不敗紀錄。開賽後，比利時並未佔得太大便宜，反而被埃及的防守反擊戰術壓制。第19分鐘，薩拉赫送出關鍵助攻，阿舒爾（Emam Ashour）在禁區前沿抽射破網，幫助埃及取得1：0領先。此役適逢薩拉赫生日，這記助攻讓他成為非洲足球史上第一位在生日當天於世界盃舞台達成進球或助攻的球員。面對落後，比利時發動強烈反撲，第53分鐘德布勞內（Kevin De Bruyne）的精采自由球直接擊中立柱彈出，險些將比分扳平；隨後薩拉赫在反擊中展現驚人侵略性，一次頭球攻門被庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）神勇擋下，雙方隨後展開拉鋸戰。比賽轉捩點出現在下半場，比利時主帥加西亞（Rudi Garcia）果斷換上盧卡庫加強禁區威脅。第67分鐘，盧卡庫在門前積極搶點，造成埃及後衛哈尼（Mohamed Hany）忙中出錯，將球撥入自家球門，比利時因此幸運追平比分。儘管在比賽末段比利時持續發動高空轟炸試圖逆轉，但埃及門將舒貝爾（Mostafa Shobeir）表現神勇，多次化解比利時的頭球險情，最終雙方以1：1握手言和。這場平局對G組局勢產生不小影響。埃及在面對歐洲頂級強隊時，再次證明了其組織嚴密的防守能力，打破了賽前大眾對其「世界盃疲軟」的刻板印象。比利時雖然成功延續14場不敗，但這場平局也暴露出面對快速反擊時的防守隱憂。隨著G組另外兩支球隊伊朗與紐西蘭尚未出賽，比利時與埃及各取1分，接下來的每一場小組賽都將成為決定晉級資格的關鍵，對於渴望突破隊史首勝的埃及以及尋求爭冠的比利時而言，後續賽程已不容再有失。