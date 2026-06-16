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NBA 2026賽季總冠軍賽剛落下帷幕，紐約尼克隊以4:1擊敗聖安東尼奧馬刺隊捧起金盃。然而，賽後馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在比賽結束哨音響起後，未與對手握手便逕自憤而離場的舉動，引發了巨大的輿論風波。金州勇士隊老將格林（Draymond Green）對此公開表達嚴厲批評，直指這位22歲的超新星「還不懂得如何面對失敗」。曾隨勇士隊奪得4次總冠軍的格林，在自己的Podcast節目中直言不諱地批評文班亞馬的行為。格林強調，競技運動不僅僅是爭奪勝利，還包括如何體面地接受失敗：「有一種贏球的方式，也有一種輸球的方式。」格林語重心長地指導道：「你必須看著對手的眼睛，直視那些擊敗你的人。如果你在輸掉比賽後選擇轉身離開，不看對方的臉，這只會讓對手覺得他們永遠控制了你。因為你連直視對方的勇氣都沒有。」格林認為，文班亞馬這場總決賽的最後一幕，恐將成為他生涯中難以抹去的「負面標籤」。儘管對文班亞馬的行為感到失望，但格林也指出，這或許是馬刺隊內部缺乏資深領袖指導的後果。「我更傾向於指責馬刺缺乏資深領袖，沒人教導他這就是職業賽場的生存之道。沒有領袖站出來告訴他：『不，你不能這樣做，輸球也有輸球的樣子。』」格林認為，文班亞馬年輕且充滿天賦，但在處理壓力與敗仗的風度上，顯然還有很大成長空間。年僅22歲的文班亞馬在本屆季後賽中，展現了無與倫比的天賦，卻也因為多次激進的肢體動作與情緒化表現，被外界視為聯盟新一代的「反派」。從西區決賽慶祝動作過大，到總決賽中與尼克球員發生衝突，種種行為都讓這位昔日的溫文儒雅少年，瞬間變成了輿論焦點。雖然文班亞馬在總決賽繳出了防守端與進攻端都極具統治力的成績，但他在第4節關鍵時刻的失誤，以及情緒控管能力的短板，已成為阻礙他真正邁向頂級球星的絆腳石。儘管如此，他仍是馬刺隊的未來，之後數年很可能將多次回到總冠軍賽，他才22歲，就已經是NBA最佳球員之一。又有幾名球員能說自己和他一樣承受如此之多？