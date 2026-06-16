我是廣告 請繼續往下閱讀

▲比賽第41分鐘，沙烏地阿拉伯利用一次角球機會製造混亂，由阿姆里（Abdulelah Al-Amri）在門前補射得手，率先打破僵局取得1：0領先。（圖／美聯社／達志影像）

▲邊鋒馬克西‧阿勞霍（Maxi Araújo）接獲隊友頭球助攻，在門前冷靜起腳勁射破門，將比分扳平為1：1。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽小組賽H組賽事持續上演驚奇！繼稍早維德角（Cape Verde）爆冷逼平強權西班牙後，沙烏地阿拉伯也在隨後的比賽中，以1：1成功逼平南美強隊烏拉圭。這兩場出乎意料的平局，讓H組的晉級情勢瞬間更加混亂。上半場雙方互有攻防，沙烏地阿拉伯在第41分鐘率先打破僵局，球員阿卜杜拉‧阿爾阿姆里（Abdulelah Al-Amri）在角球混戰中，趁著烏拉圭門將費爾南多‧穆斯萊拉（Fernando Muslera）撲球失誤，成功補射入網，幫助沙烏地阿拉伯取得1比0領先。下半場，烏拉圭主帥馬塞洛‧比爾薩（Marcelo Bielsa）做出人員調整，試圖加強攻勢。比賽來到第80分鐘，烏拉圭終於迎來破門良機，由邊鋒馬克西‧阿勞霍（Maxi Araújo）接獲隊友頭球助攻，在門前冷靜起腳勁射破門，將比分扳平為1：1。隨後進入傷停補時階段，烏拉圭發動猛烈攻勢，但沙烏地阿拉伯門將穆罕默德‧阿爾奧韋斯（Mohammed Al-Owais）表現神勇，多次化解烏拉圭的長距離遠射與角球威脅，包括終場前精彩撲出費德里科‧巴爾韋德（Federico Valverde）的致命一擊，成功捍衛平局。這場比賽的結果不僅爆出冷門，也讓H組的出線形勢陷入混亂。稍早賽事中，佛得角（Cape Verde）已成功逼平奪冠大熱門西班牙，如今沙烏地阿拉伯再下一城，證明本組各隊實力差距正在縮小，戰況將更加撲朔迷離。