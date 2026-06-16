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▲蔡依林舞者超自信接唱〈馬德里不思議〉，讓現場尖叫聲不斷。（圖／翻攝自微博@多才小俊俊）

蔡依林（Jolin）自6月12日起，首度在北京鳥巢舉辦三場《 PLEASURE》巡迴演唱會，並在昨（14）日圓滿落幕。而演唱會中，蔡依林不只帶來精采唱跳，還跟舞者搞笑互動，竟在唱〈馬德里不思議〉時，直接即興抽考舞者接唱，一名舞者超自信唱出來，還搭配舞蹈，讓蔡依林本人都嚇到眼睛瞪超大。蔡依林在演唱會中，唱到〈馬德里不思議〉時即興抽考舞者，直接把麥克風遞到對方面前。而被點名的舞者也絲毫不緊張，用非常自信又激動的表情唱出歌詞，還配上精彩舞蹈，讓原唱蔡依林聽完驚訝到眼睛跟嘴巴都張超大，現場也尖叫聲不斷。而玩不膩的蔡依林，之後又陸續抽考其他舞者，有的人用渴望表現的眼神望向她，就差沒直接喊出：「選我！選我！」現場頓時呈現出一種爭寵的氛圍，有的舞者則秒變I人，偷偷躲避蔡依林的眼神，可愛互動顯現出他們的好感情。蔡依林《PLEASURE》巡演自3月初自深圳開跑，一路從廈門、長沙、重慶、青島、西安、蘇州、南寧、杭州、福州、合肥唱到北京鳥巢。而蔡依林也是第二位在鳥巢舉辦演唱會的台灣女歌手，17萬張門票直接秒殺，累積8.7億的票房，證明她不變的高人氣。