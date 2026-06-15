《Pikmin Bloom》日前舉辦每月固定的皮克敏「社群日」活動，不少玩家把握週末出門健走、種花，希望獲得限定徽章與活動獎勵。不過卻有玩家在社群發文抱怨，自己從早走到晚累積超過7萬步，雙腿幾乎快報廢，背包裡的花苗卻完全沒有成長，讓他懷疑是不是遇到活動 Bug。貼文曝光後引發熱議，不少玩家也留言解答，指出問題並非系統異常，而是觸發遊戲每日5萬步的隱藏上限，而這個數字對一般人來說其實相當難達成。
有位皮克敏玩家在臉書「皮克敏討論區」分享遊戲截圖表示，當天累積步數已達71652步，但背包中的大花苗卻停留在1463／10000步，進度條幾乎沒有變化，讓他忍不住發文求救「早上走到現在，雙腿都快殘廢了，大花盆步數完全沒有增加，這是社群日什麼奇怪Bug嗎？」
社群日狂走衝獎勵 玩家意外踩到隱藏上限
由於剛好碰上社群日活動，不少玩家第一時間也以為是活動期間出現異常狀況。但很快就有資深玩家出面解答，指出問題並非Bug，而是觸發了《Pikmin Bloom》的每日步數上限。根據官方FAQ說明，盆栽背包中的花苗每日最多只能反映5萬步，當玩家超過上限後，額外累積的步數不會立即計入花苗成長進度，而是要等到隔天才會繼續計算。
換句話說，即使玩家一天走了7萬步、8萬步或是更多，花苗實際能夠吸收的仍只有前5萬步。得知原因後，原PO也更新貼文向熱心的玩家們致謝，表示自己現在才知道這項限制「原來是每日最多5萬步」，他也順便回應質疑自己使用搖步機的網友「邀請一起上山登山，順便尋找鍬形蟲皮克敏。」
一般人無法做到 5萬步等於繞操場75圈
事實上，這項限制之所以鮮少被討論，原因在於大部分玩家平時根本碰不到。一般人每日能夠累積1萬步已經算是相當活躍，而5萬步大約相當於步行超過30公里，換算下來等於繞400公尺操場75圈，接近長距離健行、登山甚至馬拉松等級的運動量。對多數玩家而言，除非參加社群日、挑戰活動、長途旅行或安排登山行程，否則很難在一天內達到這個數字。
《Pikmin Bloom》自2021年推出以來，一直以鼓勵玩家走出戶外、透過步行蒐集皮克敏與培育花苗，隨著特殊裝飾皮克敏持續增加，不少玩家也開始透過健走、騎車與登山等方式挑戰圖鑑收集，這次事件曝光後，也讓一些玩家首次知道，原來遊戲中的花苗成長速度並非毫無上限，如果哪天走到花苗突然停止成長，或許不是Bug，而是走到了常人難以企及的5萬步門檻，等於是從台北車站走到桃園了。
此外，隨著世界盃足球賽開踢，《Pikmin Bloom》近期也與日本足球名將岡崎慎司合作推出限定 Party Walk 活動。即日起至6月20日17點前，玩家只要透過活動連結報名參加，即可獲得專屬足球主題臉部彩繪造型，陪伴玩家一起迎接足球盛事。
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由於剛好碰上社群日活動，不少玩家第一時間也以為是活動期間出現異常狀況。但很快就有資深玩家出面解答，指出問題並非Bug，而是觸發了《Pikmin Bloom》的每日步數上限。根據官方FAQ說明，盆栽背包中的花苗每日最多只能反映5萬步，當玩家超過上限後，額外累積的步數不會立即計入花苗成長進度，而是要等到隔天才會繼續計算。
換句話說，即使玩家一天走了7萬步、8萬步或是更多，花苗實際能夠吸收的仍只有前5萬步。得知原因後，原PO也更新貼文向熱心的玩家們致謝，表示自己現在才知道這項限制「原來是每日最多5萬步」，他也順便回應質疑自己使用搖步機的網友「邀請一起上山登山，順便尋找鍬形蟲皮克敏。」
事實上，這項限制之所以鮮少被討論，原因在於大部分玩家平時根本碰不到。一般人每日能夠累積1萬步已經算是相當活躍，而5萬步大約相當於步行超過30公里，換算下來等於繞400公尺操場75圈，接近長距離健行、登山甚至馬拉松等級的運動量。對多數玩家而言，除非參加社群日、挑戰活動、長途旅行或安排登山行程，否則很難在一天內達到這個數字。
《Pikmin Bloom》自2021年推出以來，一直以鼓勵玩家走出戶外、透過步行蒐集皮克敏與培育花苗，隨著特殊裝飾皮克敏持續增加，不少玩家也開始透過健走、騎車與登山等方式挑戰圖鑑收集，這次事件曝光後，也讓一些玩家首次知道，原來遊戲中的花苗成長速度並非毫無上限，如果哪天走到花苗突然停止成長，或許不是Bug，而是走到了常人難以企及的5萬步門檻，等於是從台北車站走到桃園了。
此外，隨著世界盃足球賽開踢，《Pikmin Bloom》近期也與日本足球名將岡崎慎司合作推出限定 Party Walk 活動。即日起至6月20日17點前，玩家只要透過活動連結報名參加，即可獲得專屬足球主題臉部彩繪造型，陪伴玩家一起迎接足球盛事。