我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人隊目前將核心圍繞在當家球星唐西奇身上，沃克分析表示，球團高層認為八村壘與海斯是拼圖中不可或缺的一環。（圖／美聯社／達志影像）

▲詹姆斯在洛杉磯已征戰8個賽季，進入自由球員市場的他，若有意留隊，恐需配合球團進行大幅度降薪。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA自由球員市場即將開啟，洛杉磯湖人隊的陣容布局成為外界焦點。據《The Athletic》記者丹·沃克（Dan Woike）指出，湖人球團目前的策略重點，似乎傾向於優先留住陣中兩位關鍵球員──八村壘（Rui Hachimura）與海斯（Jaxson Hayes），以及已經成為第三球星的（Austin Reaves），以期在唐西奇（Luka Doncic）身邊打造更完善的陣容。然而，這些操作恐將壓縮薪資空間，使得續約「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的可能性變得更加渺茫。湖人隊目前將核心圍繞在當家球星唐西奇身上，沃克分析表示，球團高層認為八村壘與海斯是拼圖中不可或缺的一環。八村壘本賽季展現出極高的進攻效率，投籃命中率達到51.4%，三分命中率更高達44.3%，是湖人外圍進攻的穩定火力點；海斯則在替補端提供了必要的禁區保護與護框能力，是調度上的重要活棋。為了圍繞唐西奇建立具備競爭力的陣容，湖人計畫在休賽季針對先發中鋒位置進行升級。然而，這些補強操作與保留核心陣容都需要消耗寶貴的薪資空間。報導指出，湖人目前面臨最大的難題在於薪資調度。若湖人決定將預算投入在八村壘與海斯身上，再加上預計需優先續約的里夫斯，球團剩餘的薪資空間將所剩無幾，這直接衝擊了詹姆斯的續約進度。詹姆斯在洛杉磯已征戰8個賽季，進入自由球員市場的他，若有意留隊，恐需配合球團進行大幅度降薪。然而，詹姆斯的職業生涯考量極為明確：他希望加入一支具備真正奪冠實力的隊伍。湖人目前在西區的競爭力與順位並不理想，若無法打造出足以爭冠的陣容，詹姆斯極可能選擇離開，轉投其他擁有奪冠競爭力的球隊，繼續他的征途。湖人目前正面臨進退兩難的處境：若留住詹姆斯，球隊必須擁有足夠的薪資彈性來完善陣容；但若選擇優先留下八村壘與海斯等年輕核心，則極可能犧牲詹姆斯的留隊空間。詹姆斯目前並無退休計畫，外界普遍預測他至少還會再戰一個賽季。