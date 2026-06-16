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效力休士頓太空人的台灣強投鄧愷威，今（16）日面對底特律老虎先發，第2局李灝宇因隊友受傷、代打上陣，兩人也合演大聯盟史上首次台灣投打對決，結果李灝宇纏鬥5球後，被鄧愷威一顆84英里（約135公里）橫掃球吊中，揮空落空遭到三振，但第4局、第2打席瞄準首球敲出安打，也把鄧愷威打退場。鄧愷威本場用81球苦撐3.1局，狂飆生涯新高9K，但也挨3轟、狂失5分。鄧愷威本場先發球威十足，但控制力卻不佳，首局首打席就投出保送，隨後連續對托瑞斯（Gleyber Torres）、卡本特（Kerry Carpenter）飆出2次三振後，再發生保送後，對丁格勒（Dillon Dingler）、基斯（Colt Keith）投出觸身球，失掉本場第1分，最後用三振化解失分危機。第2局，鄧愷威開局回穩，連續三振麥金斯崔（Zach McKinstry）、奧特曼（James Outman），但面對開路先鋒麥戈尼格爾（Kevin McGonigle），被扛出陽春砲。隨後托瑞斯（Gleyber Torres）因傷退場，老虎派出李灝宇上場代打，鄧愷威與李灝宇也合寫大聯盟史上首次台灣投打對決。鄧愷威先以92.4英里（約148.7公里）速球拿到好球，隨後2顆橫掃球並未引誘李灝宇出棒，2好2壞後，鄧愷威第5球再用一顆84英里（約135公里）橫掃球，讓李灝宇揮空三振，這次鄧愷威本場第6K。鄧愷威續投第3局，開局又投出一次三振，開局前7局都是三振取得，但隨後被敲安後，再被基斯、前大聯盟狀元托克爾森（Spencer Torkelson）背靠背全壘打，單局慘失3分。鄧愷威第四局又投出三振，但被敲安上壘後，本場第2度面對李灝宇，後者瞄準首球85.4英里橫掃球，打出反方向安打，也直接把鄧愷威打退場，本場兩人對決以李灝宇2打數1安打坐收，表現平分秋色。鄧愷威本場最終用81球、包含49顆好球投完3.1局，狂飆9次三振、被打出6安打、2保送失5分，李灝宇則為2打數1安打，打擊率2成18、OPS.598。