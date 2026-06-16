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休士頓太空人台灣強投鄧愷威今（16）日掛帥先發，迎戰底特律老虎，沒想到第2局因老虎打者傷退，換上台灣新星李灝宇代打，意外合演了「大聯盟史上首次台灣投打對決」。兩人此役交手兩個回合，最終李灝宇在第4局敲出安打，親手將鄧愷威打退場。隨後底特律老虎隊官方社群再度用中文發文慶賀，讓大批台灣球迷在激動之餘忍不住哀嚎：「手心手背都是肉」。鄧愷威今日銜命先發球威驚人，開賽就展現強大三振能力，前7個出局數全是用三振抓下。關鍵的第2局，老虎隊原本輪到托瑞斯（Gleyber Torres）打擊，但他疑似因傷無法續戰，教練團隨即指派台灣小將李灝宇緊急上場代打。兩人的首輪對決由鄧愷威先佔上風。鄧愷威先以速球搶下好球，隨後利用兩顆精準的橫掃球（Sweeper）引誘李灝宇，在纏鬥到第5球時，鄧愷威大膽塞了一顆84英里（約135公里）的橫掃球，讓李灝宇揮空遭到三振。不過第3局鄧愷威遭遇亂流，挨了基斯（Colt Keith）與前選秀狀元托克爾森（Spencer Torkelson）的背靠背全壘打，單局痛失3分。來到第4局，命運的天秤發生傾斜。鄧愷威在送出本場比賽個人第9次三振後被擊出安打，隨後再度迎來與李灝宇的第二度交鋒。這一次，李灝宇毫不客氣，瞄準鄧愷威投出的第一顆85.4英里橫掃球果斷出棒，輕輕一撈敲出反方向的安打。這記安打不僅讓老虎隊攻勢延續，也成為壓垮鄧愷威的最後一根稻草。太空人教練團見狀隨即走上投手丘，決定將鄧愷威換下場休息。總計鄧愷威此役苦撐3.1局用81球，雖狂飆生涯新高的9次三振，但也挨了3轟狂失5分；而李灝宇此役對決老大哥繳出2打數1安打的成績，兩人表現平分秋色。有趣的是，就在李灝宇敲安打退鄧愷威的瞬間，底特律老虎隊官方Threads小編秒曬出李灝宇的敲安影片，並用繁體中文配文大喊：「台灣人集合！！！」這則超接地氣的官方貼文一出，瞬間吸引無數台灣棒球迷朝聖。然而看著自家旅美好手「對決」的夢幻又殘酷畫面，大批台灣網友紛紛崩潰留言：「手心手背都是肉⋯⋯」、「台灣人陷入左右腦互搏的狀態」、「對，又好像不對」