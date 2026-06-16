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▲除了失分節節攀升，鄧愷威的投球局數也明顯縮短，難以負擔先發投手的角色。（圖／美聯社／達志影像）

Date 對手 比賽結果 投球局數 被敲安打 失分 自責分 K Wed 6/10 @ 天使 L 10-1 4.0 7 7 5 5 Fri 6/5 vs 海盜 L 5-1 5.0 7 5 4 1 Sat 5/30 vs 釀酒人 L 5-4 F/10 5.0 3 3 3 7

效力於美國職棒大聯盟（Major League Baseball）休士頓太空人隊的台灣投手鄧愷威，近期先發表現陷入嚴重低潮。在今（16）日對陣底特律老虎隊的比賽中，鄧愷威僅主投3又1/3局（3.1局）便被敲出6支安打、包含3發全壘打，狂丟5分，最終無奈吞敗。這已經是鄧愷威連續多場比賽表現失常，引發大批太空人球迷在社群媒體上強烈建議，應該將他調回牛棚，暫時結束這段先發實驗。鄧愷威本季開季表現曾令人驚艷，但近期卻遭遇嚴重的「撞牆期」。回顧他近期的出賽紀錄，投球表現每況愈下：先是對陣釀酒人隊主投5局丟3分，隨後對上海盜隊5局丟5分，上週對陣天使隊更是4局即丟掉7分，加上今天對戰老虎隊的3.1局失5分，他在最近4場先發任務中，合計主投16.1局，竟狂丟高達20分。除了失分節節攀升，鄧愷威的投球局數也明顯縮短，難以負擔先發投手的角色。以今日比賽為例，他在3.1局內便用了81球，且被擊出3支全壘打，控球狀態與開季時的穩定性相比有明顯落差，這也讓總教練艾斯帕達（Joe Espada）不得不在比賽中段就緊急啟動牛棚，耗損了球隊後援戰力。賽後，社群媒體上一片撻伐聲浪。許多太空人隨隊記者與球迷紛紛在X（前身為Twitter）上留言：「鄧愷威的先發實驗看來該結束了」、「是時候把他送回牛棚」、「艾斯帕達想要硬拚出局數，反而讓球隊多丟了幾分」。球迷普遍認為，儘管球隊在輪值陣容上有所需求，但鄧愷威目前的狀態已無法提供穩定的先發局數，若持續讓他擔任先發角色，不僅對球員信心造成打擊，更會嚴重影響太空人隊的勝率。對於鄧愷威而言，目前的困境顯然與控球穩定度及球路遭到對手鎖定有關。隨著對方打者熟悉其球路，球種較為單一的他，面臨重大考驗。