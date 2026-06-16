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從小到大都是幾乎不生病的「健康寶寶」，卻在一夜之間被宣告疑似罹患癌症？31歲的吳小姐因突發劇烈腹痛送醫，確診罹患罕見的「胰臟固態偽乳頭狀腫瘤」，讓正值青春年華的她幾近崩潰、每日以淚洗面。幸而在亞洲大學附屬醫院跨專科團隊的協助下，啟動達文西機器人手臂進行外科大魔王等級的「惠普式拆彈手術」，歷經精密的消化道重建後終於重獲新生，這項成功案例也標誌著亞大醫院達文西手術正式突破600例大關。正值輕熟齡的吳小姐透露，自己平常身體硬朗、極少生病，沒想到去年底某日晚間肚子突然遭受前所未有的劇烈痛楚襲擊，不得不掛急診就醫。當急診醫師告知「可能是胰臟癌」時，對她猶如晴天霹靂。由於上網查到的資料大多充斥著存活率極低等負面訊息，讓她陷入巨大恐慌，甚至無法出門上班。所幸透過親友引薦，吳小姐轉求助亞大醫院醫療團隊。經安排內視鏡超音波進一步精密檢查後，確認其罹患的是「胰臟固態偽乳頭狀腫瘤（SPN）」，雖然必須積極手術切除以防擴散，但一掃先前誤以為是「癌王」胰臟癌的陰霾，讓她重拾信心配合治療。亞大醫院一般外科副院長葉俊杰指出，「胰臟固態偽乳頭狀腫瘤」屬於相對罕見的胰臟腫瘤，這種腫瘤雖然惡性程度較低，但依然具有侵犯周邊器官及轉移的風險。由於吳小姐的腫瘤剛好位於胰臟頭部，周圍緊鄰十二指腸、膽管及重要大血管，手術的複雜度與風險極高。副院長葉俊杰說，醫界常將「惠普式手術」稱為外科領域的精密拆彈工程。手術不僅要切除胰臟頭部、十二指腸、膽囊及部分膽管，最考驗技術的是後半段的「消化道重建」醫師必須將殘餘的胰臟、膽管及胃部重新與小腸細密縫合。為了保障年輕患者術後的生活品質，團隊此次特別採用「保留幽門」術式，最大程度維持了胃部的排空功能與消化吸收能力。在「達文西 Xi」第四代機器人手臂系統的協助下，醫師透過 3D 立體放大視野與仿人手腕關節的靈活機械手，在深部組織內進行精準切除與微創縫合。術後病理報告證實，腫瘤已完整切除，病理分期為早期的 pT2N0，且未發現任何淋巴結轉移，吳小姐恢復狀況十分良好，讓她慶幸直呼，「撿回寶貴生命，宛如重生！」亞大醫院強調，院內至今已累積超過 600 例達文西手術案例，服務範圍橫跨一般外科、泌尿科、婦產科、耳鼻喉科、大腸直腸外科及胸腔外科等，具備豐富的跨科別手術經驗，是患者最堅實的醫療後盾。