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▲村上宗隆在5月29日因跑壘造成二級拉傷，進入傷兵名單後，白襪在之後的13場比賽仍取得8勝5敗的佳績。（圖／美聯社／達志影像）

▲白襪打線是一大優勢，團隊OPS值0.737在美聯僅次於洋基、運動家。（圖／美聯／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

周日在主場保證率球場（Rate Field），芝加哥白襪隊靠著6局下安東納奇（Sam Antonacci）、蒙哥馬利（Colson Montgomery）與梅德羅斯（Chase Meidroth）先後開轟，單局豪取6分，以6：4擊敗洛杉磯道奇隊，在美聯中區追上克里夫蘭守護者，兩隊間無勝差，但白襪38勝32敗的勝率比守護者39勝33敗的勝率高出0.001，這支連續3年吞下3位數敗場的球隊，終於翻身登上分區首位。26歲的日本一壘手村上宗隆毫無問地是白襪反彈的關鍵人物，休賽季期間，他的高三振率特別被各隊看衰，普遍認為他很難將日職成績「複製」到大聯盟，最終只能與白襪簽下2年3400萬美元合約。事實上開季前19場他的表現也不讓人意外，雖然敲出5支全壘打，但打擊三圍只有.167/.346/.417，保送率21.8%也不算太突出，然而在之後的38場比賽中，村上轟出15支全壘打，wRC+（加權得分創造）高達177，白襪在他的帶動下，在這段期間繳出24勝14敗的戰果。儘管近半個月缺賽，但村上宗隆20轟仍在美聯排名第3，OPS（上壘率+長打率）0.938排名第5，影響力在他受傷之後依然存在。但事實上證明了，白襪目前能取得分區第一，以及美聯第三高的勝率，並非只有村上值得被點名。村上宗隆在5月29日因跑壘造成二級拉傷，進入傷兵名單後，白襪在之後的13場比賽仍取得8勝5敗的佳績。2024年，白襪創下悽慘的121敗，去年由菜鳥總教練凡納柏（Will Venable）領軍，還是吞政60勝102敗。前年那個最慘的球季中，本季只剩3位野手曾為白襪出賽，其中三壘手瓦嘉斯（Miguel Vargas）是打線中影響力僅次於村上的一位，62安打和44打點都排名全隊第一，有16轟，OPS值亦高達0.860。4月底被洋基釋出後，白襪在5月初簽下的34歲老將格里丘克（Randal Grichuk），雖然只是一位並非經常先發的右外野手，但在61打席中創造1.027的OPS值，打點多達17，右打者的他對左傾頗為嚴重的白襪打線來說，相對重要除了瓦嘉斯與格里丘克外，能與村上宗隆一起成為創造奇蹟主角的，還有一些年輕戰力。自從在2022年選秀首輪被挑中後，游擊手／三壘手蒙哥馬利（Colson Montgomery）就成為白襪隊的未來，周日對道奇的2分彈是他本季第17轟，本季的OPS值0.801雖比去年的0.840稍低，但因守備上的貢獻，WAR值（Baseball Reference版本）2.1反而比村上的2.0要高，在野手中排名第一。去年他在菜鳥年僅出賽71場就敲出21轟，WAR值來到3.3，並且在美聯新人王票選中排名第5。連3季百敗的過程中，白襪總管蓋茲（Chris Getz）操作的交易中，最大條、影響力也最大是將當時的王牌投手克羅卻特（Garrett Crochet）送到紅襪，換來二壘手梅德羅斯、捕手提爾（Kyle Teel）、後援投手岡薩雷茲（Wikelman González）與外野手蒙哥馬利（Braden Montgomery）。這筆交易絕對不虧，其中24歲的梅德羅斯在去年上大聯盟後就是球隊攻守的核心人物，本季有全隊最多的290打席，打擊率0.280，OPS值0.752，WAR值1.8。其他交易過來的「小朋友」也都不是等閒之輩，外野手蒙哥馬利在6月9日對勇士隊的大聯盟生涯初登場中，於延長10局下敲出再見逆轉3分彈，生涯首轟就在球隊逆襲之路上扮演要角，岡薩雷茲去年已在大聯盟後援登板16次，本季在3A的K/9值高達12.9，隨時會被拉上來支援不太夠力的牛棚。比較可惜的是去年菜鳥年就繳出OPS值0.786與WAR值1.9優異成績的24歲捕手提爾，在季前經典賽中為美國隊效力時拉傷右腿，5月又在復健時受傷，可能會在本月稍晚才能復出。整體來說，白襪打線是一大優勢，團隊OPS值0.737在美聯僅次於洋基、運動家，但團隊投手防禦率4.29與每局被上壘率1.32都是聯盟的後段班，投手群給人的感覺是沒有亮點。其中最值得一提的是大器晚成的右投馬丁（Davis Martin），2018年被選進白襪後，先是受到新冠疫情影響發展，2023年又動了手肘韌帶重建手術，去年才真正成為先發輪值要角，本季先發13場拿下美聯最多的9勝，防禦率2.41，每局被上壘率1.10，特別是他在78.1局投球中僅挨3轟，是美聯達到規定局數的投手中，挨轟率最低的一位，是異軍突起的絕對王牌，WAR值高達3.3。26歲的柏克（Sean Burke）則是站穩輪值第二人角色，本季他增加卡特球使用率，伸卡球威力也有強化，挨轟率與保送率較去年的菜鳥年降低不少，73.2局投球，防禦率4.15，每局被上壘率1.26。村上宗隆在6月1日接受PRP（高濃度血小板血漿）注射，預定在6月底或7月初歸隊，這對目前狀況維持高檔的白襪來說是絕對的利多。但投手戰力不足仍是一大隱憂，如何讓過去幾年透過交易換來的年輕潛力股投手好好發揮，以及交易大限前怎麼操作，都是能否走得更遠、拼進季後賽的關鍵。