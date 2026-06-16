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▲Victor Wembanyama始終保持那股傲慢堅韌強硬，所有發言沒有給尼克整個系列賽個人傑出表現和團隊應有肯定尊重。（圖／美聯社／達志影像）

▲Jalen Brunson無法防守，展現不可思議的比賽統治力，但我還是認為馬刺的防守和針性出現太大問題。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

2026 NBA總冠軍系列賽馬刺4：1被尼克狠狠修理，場場被逆轉，尼克後衛Jalen Brunson每一場、每個第四節、每場比賽關鍵時刻(比賽最後5分鐘)都在修理馬刺。馬刺輸的不只「灰頭土臉」，場場被逆轉，幾近羞辱。看著馬刺輸球過程和內容，想著「斑馬」Victor Wembanyama始終保持那股傲慢堅韌強硬，所有發言沒有給尼克整個系列賽個人傑出表現和團隊應有肯定尊重，我有很深刻感觸：1、這跟職業態度和專業無關，每個人都有自己性格和立場，不跟對手握手致敬致意那是個人修為和品格，斑馬不想這麼做，也OK。但你必須給贏家基本而且必要尊重，這一點斑馬確實失格。2、打完雷霆，馬刺信心爆棚，好像總冠軍勢在必得，尼克根本不是對手。這是我的深刻感觸，看完五場總冠軍賽我的感覺更真實，馬刺整個系列賽表現和斑馬態度給我太過傲慢感覺，這很糟。3、Jalen Brunson總冠軍系列賽打出史詩級表演，儘管只有這麼一次總冠軍之旅，但他的超凡表現和統治比賽能力，我會拿他跟Michal Jordan、LeBron James、Stephen Curry平起平坐，甚至史上僅見。Jalen Brunson無法防守，展現不可思議的比賽統治力，但我還是認為馬刺的防守和針性出現太大問題，擁有精英防守和對位能力的馬刺怎麼會讓Jalen Brunson在每場第四節都來去自如，關鍵時刻打得像在練球，馬刺幾乎沒有在防守。這不只是心態傲慢，更是一種嚴重忽視和輕視。馬上修正和針對、包夾，提前壓迫甚至一釘四區域，必要時全面守區域聯防壓縮突破空間，我不認為有這麼難。但事實就是，「馬刺教練Mitch Johnson幾乎沒有應變，每場第四節和關鍵時刻都在挨打也只能挨打。」4、馬刺對尼克這種莫名「傲慢」心態，近乎「輕視」態度貫穿整個系列賽，這也是為什麼五場比賽馬刺有72%領先時間，尼克只有24%領先時刻，但馬刺最終卻只能拿下1勝，輸了4場原因。馬刺天賦不輸，更不是沒有防守，也從沒有人手和陣容深度問題，但從頭到尾都沒有改變、調整、針對、修正防守，我也是看不懂。平靜一天，重新看了比賽和G5，更有深刻體會。馬刺確實輸給自己，尤其是輸在那種莫名的「傲慢」。