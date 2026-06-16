紐約尼克隊在上周奪下睽違超過50年的NBA總冠軍，球員們隨即展開瘋狂的慶祝行程。根據《TMZ》報導，網路上流出的一段慶功派對影片卻引發熱議，片中尼克球星布朗森（Jalen Brunson）與隊友高舉酒杯，現場甚至傳出針對聖安東尼奧馬刺隊當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）的攻擊性言論，影片中可以清楚聽到現場有人高喊「去X的文班亞馬」（F*** Wemby）。
奪冠慶祝太嗨？尼克派對嘲諷文班亞馬
這段在社群媒體上瘋傳的影片顯示，剛榮獲總決賽MVP的布朗森與一群人圍聚在一起準備舉杯慶祝。影片中可以清楚聽到現場有人高喊「去X的文班亞馬」（F*** Wemby），隨即引起周圍人員附和。儘管布朗森在畫面中未直接面向鏡頭，難以百分之百確認該句髒話是否出自他本人之口，但他當時手持酒杯參與慶祝的態度，仍顯示出他並不排斥這類針對文班亞馬的嘲諷。
這場總冠軍賽火藥味十足，紐約尼克與聖安東尼奧馬刺之間的「梁子」似乎不僅限於球場上的競爭。外界普遍認為，導致這起爭議事件的導火線，在於系列賽結束後，文班亞馬在輸球當下並未展現運動家風度，選擇在哨音響起後逕自離開球場，拒絕與尼克隊球員握手。這一舉動讓原本就處於對立面的兩隊關係降至冰點。
尼克奪冠後的「脫序」表現引發關注
尼克隊在奪冠後，球員們的慶祝活動已持續數日，且狀況不斷。除了這段充滿爭議的派對影片外，布里吉斯（Mikal Bridges）在社群媒體上的直播顯得醉意濃厚；而在電視節目《早安美國》中，總決賽功臣阿努諾比（OG Anunoby）的恍惚狀態也讓球迷印象深刻。
儘管布朗森的舉動被部分球迷解讀為一種「友善的調侃」，而非徹底的仇恨宣告，但這種公開嘲諷對手的行為，無疑為這支新科冠軍隊與馬刺隊之間的對抗增添了更多火藥味。隨著週四紐約市將舉行盛大的冠軍遊行，尼克球員們的脫序表現是否會進一步升級，已成為各界關注的焦點。
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這段在社群媒體上瘋傳的影片顯示，剛榮獲總決賽MVP的布朗森與一群人圍聚在一起準備舉杯慶祝。影片中可以清楚聽到現場有人高喊「去X的文班亞馬」（F*** Wemby），隨即引起周圍人員附和。儘管布朗森在畫面中未直接面向鏡頭，難以百分之百確認該句髒話是否出自他本人之口，但他當時手持酒杯參與慶祝的態度，仍顯示出他並不排斥這類針對文班亞馬的嘲諷。
這場總冠軍賽火藥味十足，紐約尼克與聖安東尼奧馬刺之間的「梁子」似乎不僅限於球場上的競爭。外界普遍認為，導致這起爭議事件的導火線，在於系列賽結束後，文班亞馬在輸球當下並未展現運動家風度，選擇在哨音響起後逕自離開球場，拒絕與尼克隊球員握手。這一舉動讓原本就處於對立面的兩隊關係降至冰點。
尼克奪冠後的「脫序」表現引發關注
尼克隊在奪冠後，球員們的慶祝活動已持續數日，且狀況不斷。除了這段充滿爭議的派對影片外，布里吉斯（Mikal Bridges）在社群媒體上的直播顯得醉意濃厚；而在電視節目《早安美國》中，總決賽功臣阿努諾比（OG Anunoby）的恍惚狀態也讓球迷印象深刻。
儘管布朗森的舉動被部分球迷解讀為一種「友善的調侃」，而非徹底的仇恨宣告，但這種公開嘲諷對手的行為，無疑為這支新科冠軍隊與馬刺隊之間的對抗增添了更多火藥味。隨著週四紐約市將舉行盛大的冠軍遊行，尼克球員們的脫序表現是否會進一步升級，已成為各界關注的焦點。
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