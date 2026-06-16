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西南區市長再送歡迎禮給蔣萬安

▲新加坡西南區市長劉燕玲去年特別準備「李光耀百歲冥誕紀念幣」送給台北市長蔣萬安，並交由副市長張溫德轉交。（圖／台北市府提供）

李光耀百歲冥誕紀念幣別具意義

▲新加坡西南區市長劉燕玲致贈給送台北市長蔣萬安的禮物，以「新加坡市中心城市風貌」為主題的藝術品。（圖／台北市府提供）

台北市獲頒李光耀世界城市蔣特別獎，市長蔣萬安出訪新加坡親自領獎，並在出席2026世界城市高峰會。活動中，蔣萬安不只與新加坡總理黃循財握手問候，引發討論外，西南區市長劉燕玲特別親自送上以「新加坡市中心城市風貌」為主題的藝術品，也備受關注。去年的世界城市高峰會論壇，台北由副市長張溫德代表市長蔣萬安到場進行專題演講，藉此行銷台北智慧治理的成果與亮點。當時劉燕玲就特別準備「李光耀百歲冥誕紀念幣」要給蔣萬安，並交由張副市長進行轉交。李光耀百歲冥誕紀念幣對新加坡來講相當有紀念意義，因為是為了體現已故開國總理李光耀的務實價值觀，激勵年輕一代延續建國精神，因此新加坡政府特別使用「基底金屬」來製作紀念幣，要讓每位公民或是永久居民都能以10元的面額申購收藏。該紀念幣屬於法定貨幣，依法可以在當地使用。事隔一年，劉燕玲再度準備歡迎禮物給蔣萬安，上面融合了星國的藝術、自然與濱海景觀、城市地標的藝術品，這不僅讓蔣市府又驚又喜，更透露出新加坡與台北市關係相當友好。