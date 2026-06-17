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▲中信金院運產系顏君彰主任與總教練何正峰積極推動產學合作與AI運動資訊科技計畫，期盼透過「以賽代訓」大幅提升大專學生球員的國際移動力。（圖／羽田娛樂有限公司提供）

國內頂尖3x3籃球舞台迎來重大產學合作！在2026賽季ABSOLUTE 3x3籃球聯盟賽中，臺中羽田娛樂有限公司與中信金融管理學院（以下簡稱中信金院）正式宣布攜手合作。本次合作旨在全力協助學生球員參與國內大型頂級籃球賽事，讓學生有機會與國家隊成員、職業運動選手同場較勁。除了持續培育本土學生籃球運動員外，更希望透過全程參與大型賽事，建立運動產業的合作發展，並實質培養學生辦理高規格運動賽事的實務經驗。中信金院運動產業管理學系顏君彰主任強調，學校在全力發展體育運動的同時，更重視學生的職涯規劃與學以致用。「我們持續強化學校與產業市場的連結性，透過產學合作發展或簽署MOU（合作備忘錄），不僅能為教師與學生拓寬教學現場，更希望能將這些寶貴的市場經驗，內化投射在學生運動員的學習動機與成效提升上，進一步優化整體的教學系統環境。」顏君彰主任表示。中信金院籃球隊功勳總教練何正峰則坦言，學生在競技運動的未來發展上，勢必要朝向「國際移動」與「以賽代訓」兩大核心邁進。總教練何正峰指出：「為了培養更多具備國際競爭力的學生運動選手，我們將加強結合的應用。透過大數據與科技分析，能有效提高學生運動員的基本職能素養與實際的運動技術表現。」何正峰也透露，球隊近期已獲得運動部核准的相關計劃支持，將全力落實於校內學生身上，並實質強化基層與大專籃球運動的長遠發展。本屆賽事中信金院團隊將在臺中羽田企業黃裕程執行長的大力支持與贊助下，全程參與全台灣共計9站的城市巡迴賽。值得一提的是，球隊更特別邀請到WCBA旅外名將林佳蓉一同投入A3舞台。林佳蓉的加入不僅能大幅提升球隊在競技場上的戰力展現，更將肩負起賽場經驗的「傳承與指導」重任。羽田娛樂與中信金院期盼透過本次大規模的產學合作，共同建立起優質的CSR（企業社會責任）典範，為台灣基層籃球開創全新氣象。