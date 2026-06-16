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▲李灝宇第2打席面對鄧愷威，瞄準他的外角低橫掃球，推出不強勁飛球，但仍落地形成安打。（圖／取自大聯盟官網）

鄧愷威、李灝宇今（16）日迎來大聯盟史上首次台灣投打對決，最終以李灝宇2打數1安打、吞1K坐收，兩人交鋒平分秋色，其中李灝宇第4局、第2打席瞄準首球出棒，實際上就是鄧愷威今年最強球種橫掃球，首打席被此球種三振後，第2次面對這顆投在外角低、未失投的超強球路，就推成反向安打，展現驚人調整能力。大聯盟史上有19位台灣球員，包含12名投手與7名野手，但今天以前，從未有同為台灣人投打對決紀錄，本場李灝宇第2局就獲得代打機會，與鄧愷威正面交手，也成為大聯盟史上首次上演，台灣投手對決台灣打者的好戲。首打席鄧愷威用先92.4英里（約148.7公里）速球搶下1好球，隨後連續丟出2顆橫掃球，李灝宇都未出棒，第4球打成界外，第5球鄧愷威繼續把橫掃球丟在外角壞球處，這次吸引到李灝宇揮空造成三振。兩人第2打席交手在四局上，鄧愷威本次首球就丟出85.4英里橫掃球，還控制在外角低壞球處，鄧愷威本場雖然只撐3.1局，但狂飆9K、全場製造15次揮空，展現出驚人球威，而他本季橫掃球使用率高達35.4%，被打擊率一度低到僅有1成以下，目前也僅1成46，總計94打席中只被打出12支安打，堪稱大聯盟最強球路之一。在此情境下，李灝宇作為右打者，首打席才被鄧愷威橫掃球三振，但他展現調整能力，第2打席首球就積極出棒，將這顆全大聯盟最難打的球路、在未失投情況下打出安打，也在首次台灣投打對決中扳回一城。