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▲ 李晧禎坦言自己對粉絲感到很抱歉。（圖／翻攝自李晧禎Threads@leehozeong）

Fubon Angels韓籍成員李晧禎日前舉辦台灣首場生日見面會《晧事成禎慶生同樂會》，活動從下午一路進行到深夜，最後甚至跨越午夜才正式結束，創下她個人生涯最長的一場粉絲活動紀錄。雖然過程相當漫長，但對李晧禎而言，這場見面會卻有著無可取代的重要意義。活動結束後，李晧禎透過社群平台向粉絲發表長文感謝。她坦言，自己知道等待是一件很辛苦的事，也明白不可能讓每一位到場支持的粉絲都感到百分之百滿意。因此整場活動過程中，她的心情其實一直夾雜著感謝與歉意，希望大家能感受到她想珍惜每一位粉絲的真心。李晧禎表示，自己最大的願望就是好好照顧每一位到場的支持者，因此即使活動時間遠超出預期，她依舊選擇耐心完成所有互動。她直言：「我累一點沒有關係。」只希望昨天的見面會不只是屬於自己的回憶，也能成為粉絲人生中一段值得珍藏的美好時光。談到這次活動，李晧禎特別感謝所有遠道而來的粉絲，以及願意長時間等待她的每一個人。她表示，大家送上的生日祝福與支持，讓原本平凡的一天變得格外特別，也讓她感受到自己一路走來並不孤單。對於首次在台灣舉辦個人生日見面會，她至今仍充滿感動。李晧禎最後感性表示，感謝粉絲陪伴她一起度過這段超過一天的時光，也因為大家的存在，讓她擁有了一個永遠無法忘記的生日。至於活動當天拍下的大量照片，她則俏皮笑說：「漂亮的照片實在太多了，不知道什麼時候才能全部上傳完。」短短一句話，也再次展現她私下可愛又真誠的一面。