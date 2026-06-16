我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡本文重點摘要

📍2026世界盃6/17伊拉克VS挪威基本資訊

📍伊拉克VS挪威戰力焦點分析

📍伊拉克VS挪威預計先發名單與傷兵名單

📍伊拉克VS挪威之戰亮點與結果預測

📍2026世界盃伊拉克國家隊球員名單

📍2026世界盃挪威國家隊球員名單

📍2026世界盃I組賽程表

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲2026年世界盃正式開戰。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/17伊拉克VS挪威基本資訊

項目 內容 對戰組合 🇮🇶 伊拉克 vs 挪威 🇳🇴 開踢時間 台灣時間2026年6月17日 早上6：00 比賽場地 美國福克斯堡吉列體育場 所屬組別 小組賽I組（第1輪） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

伊拉克VS挪威戰力焦點分析

▲挪威神鋒哈蘭德近年維持驚人進球效率，資格賽8場攻入16球，被視為2026世界盃金靴獎最具競爭力的新生代代表。（圖／路透／達志影像）

▲罕見殺入世界盃會內賽的伊拉克，小組賽首秀就是地獄等級的難關。（圖／美聯社／達志影像）

伊拉克VS挪威預計先發名單與傷兵名單

伊拉克VS挪威之戰亮點與結果預測

終場挪威預計將毫無懸念地收下勝利，預計會以3：0輕鬆完勝伊拉克，順利奪下分組開門紅。

▲I組被許多球迷視為本屆的「準死亡之組」。這一個小組集結了上屆亞軍法國、擁有神鋒哈蘭德的挪威、新科非洲盃冠軍塞內加爾，以及睽違40年重返世界盃的伊拉克。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃伊拉克國家隊球員名單

GK（門將）：法哈德・塔利布（Fahad Talib／Al Talaba）、賈拉勒・哈桑（Jalal Hassan／Al-Zawraa）、艾哈邁德・巴希爾（Ahmed Basil／Al-Shorta）



法哈德・塔利布（Fahad Talib／Al Talaba）、賈拉勒・哈桑（Jalal Hassan／Al-Zawraa）、艾哈邁德・巴希爾（Ahmed Basil／Al-Shorta） DF（後衛）：侯賽因・阿里（Hussein Ali／Pogoń Szczecin）、穆納夫・尤尼斯（Manaf Younis／Al-Shorta）、扎伊德・塔赫辛（Zaid Tahseen／Pakhtakor）、雷賓・蘇拉卡（Rebin Sulaka／Port FC）、阿卡姆・哈希姆（Akam Hashem／Al-Zawraa）、梅爾查斯・多斯基（Merchas Doski／Viktoria Plzeň）、艾哈邁德・葉海亞（Ahmed Yahya／Al-Shorta）、扎伊德・伊斯梅爾（Zaid Ismail／Al Talaba）、弗蘭斯・普特羅斯（Frans Putros／Persib Bandung）、穆斯塔法・薩杜恩（Mustafa Saadoon／Al-Shorta）



侯賽因・阿里（Hussein Ali／Pogoń Szczecin）、穆納夫・尤尼斯（Manaf Younis／Al-Shorta）、扎伊德・塔赫辛（Zaid Tahseen／Pakhtakor）、雷賓・蘇拉卡（Rebin Sulaka／Port FC）、阿卡姆・哈希姆（Akam Hashem／Al-Zawraa）、梅爾查斯・多斯基（Merchas Doski／Viktoria Plzeň）、艾哈邁德・葉海亞（Ahmed Yahya／Al-Shorta）、扎伊德・伊斯梅爾（Zaid Ismail／Al Talaba）、弗蘭斯・普特羅斯（Frans Putros／Persib Bandung）、穆斯塔法・薩杜恩（Mustafa Saadoon／Al-Shorta） MF（中場）：阿米爾・阿爾阿馬里（Amir Al-Ammari／Cracovia）、凱文・雅各布（Kevin Yakob／AGF）、齊達內・伊克巴爾（Zidane Iqbal／Utrecht）、艾馬爾・謝爾（Aimar Sher／Sarpsborg）、易卜拉欣・巴耶什（Ibrahim Bayesh／Al-Dhafra）、艾哈邁德・卡塞姆（Ahmed Qasem／Nashville SC）、優素福・阿明（Youssef Amyn／AEK Larnaca）、馬可・法爾吉（Marko Farji／Venezia）



阿米爾・阿爾阿馬里（Amir Al-Ammari／Cracovia）、凱文・雅各布（Kevin Yakob／AGF）、齊達內・伊克巴爾（Zidane Iqbal／Utrecht）、艾馬爾・謝爾（Aimar Sher／Sarpsborg）、易卜拉欣・巴耶什（Ibrahim Bayesh／Al-Dhafra）、艾哈邁德・卡塞姆（Ahmed Qasem／Nashville SC）、優素福・阿明（Youssef Amyn／AEK Larnaca）、馬可・法爾吉（Marko Farji／Venezia） FW（前鋒）：阿里・賈西姆（Ali Jasim／Como）、阿里・阿爾哈馬迪（Ali Al-Hamadi／Ipswich Town）、阿里・優素福（Ali Youssef／Apollon Limassol）、艾曼・侯賽因（Aymen Hussein／Al-Karma）、穆哈納德・阿里（Mohanad Ali／Dibba）



阿里・賈西姆（Ali Jasim／Como）、阿里・阿爾哈馬迪（Ali Al-Hamadi／Ipswich Town）、阿里・優素福（Ali Youssef／Apollon Limassol）、艾曼・侯賽因（Aymen Hussein／Al-Karma）、穆哈納德・阿里（Mohanad Ali／Dibba） 2026世界盃挪威國家隊球員名單



GK（門將）：奧揚・尼蘭德（Ørjan Nyland／Sevilla）、艾吉爾・塞爾維克（Egil Selvik／Watford）、桑德爾・唐維克（Sander Tangvik／Hamburger SV）



奧揚・尼蘭德（Ørjan Nyland／Sevilla）、艾吉爾・塞爾維克（Egil Selvik／Watford）、桑德爾・唐維克（Sander Tangvik／Hamburger SV） DF（後衛）：朱利安・賴爾森（Julian Ryerson／Borussia Dortmund）、克里斯托弗・艾耶爾（Kristoffer Ajer／Brentford）、利奧・斯基里・奧斯蒂高（Leo Skiri Østigård／Genoa）、大衛・莫勒・沃爾夫（David Møller Wolfe／Wolverhampton Wanderers）、馬庫斯・霍姆格倫・佩德森（Marcus Holmgren Pedersen／Torino）、托比約恩・赫格姆（Torbjørn Heggem／Bologna）、弗雷德里克・比約肯（Fredrik Bjørkan／Bodø/Glimt）、亨里克・法爾切納（Henrik Falchener／Viking）、桑德雷・朗高斯（Sondre Langås／Derby County）



朱利安・賴爾森（Julian Ryerson／Borussia Dortmund）、克里斯托弗・艾耶爾（Kristoffer Ajer／Brentford）、利奧・斯基里・奧斯蒂高（Leo Skiri Østigård／Genoa）、大衛・莫勒・沃爾夫（David Møller Wolfe／Wolverhampton Wanderers）、馬庫斯・霍姆格倫・佩德森（Marcus Holmgren Pedersen／Torino）、托比約恩・赫格姆（Torbjørn Heggem／Bologna）、弗雷德里克・比約肯（Fredrik Bjørkan／Bodø/Glimt）、亨里克・法爾切納（Henrik Falchener／Viking）、桑德雷・朗高斯（Sondre Langås／Derby County） MF（中場）：馬丁・厄德高（Martin Ødegaard／Arsenal）、桑德爾・貝格（Sander Berge／Fulham）、派屈克・貝格（Patrick Berg／Bodø/Glimt）、克里斯蒂安・托斯特維特（Kristian Thorstvedt／Sassuolo）、莫滕・托斯比（Morten Thorsby／Cremonese）、特洛・奧斯高（Thelo Aasgaard／Rangers）、安德烈亞斯・謝爾德魯普（Andreas Schjelderup／Benfica）、延斯・佩特・豪格（Jens Petter Hauge／Bodø/Glimt）、弗雷德里克・奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes／Benfica）



馬丁・厄德高（Martin Ødegaard／Arsenal）、桑德爾・貝格（Sander Berge／Fulham）、派屈克・貝格（Patrick Berg／Bodø/Glimt）、克里斯蒂安・托斯特維特（Kristian Thorstvedt／Sassuolo）、莫滕・托斯比（Morten Thorsby／Cremonese）、特洛・奧斯高（Thelo Aasgaard／Rangers）、安德烈亞斯・謝爾德魯普（Andreas Schjelderup／Benfica）、延斯・佩特・豪格（Jens Petter Hauge／Bodø/Glimt）、弗雷德里克・奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes／Benfica） FW（前鋒）：埃爾林・哈蘭德（Erling Haaland／Manchester City）、亞歷山大・索洛夫（Alexander Sørloth／Atlético Madrid）、約根・史特蘭德・拉森（Jørgen Strand Larsen／Crystal Palace）、奧斯卡・鮑勃（Oscar Bobb／Fulham）、安東尼奧・努薩（Antonio Nusa／RB Leipzig）



埃爾林・哈蘭德（Erling Haaland／Manchester City）、亞歷山大・索洛夫（Alexander Sørloth／Atlético Madrid）、約根・史特蘭德・拉森（Jørgen Strand Larsen／Crystal Palace）、奧斯卡・鮑勃（Oscar Bobb／Fulham）、安東尼奧・努薩（Antonio Nusa／RB Leipzig）

2026世界盃I組賽程表



輪次 對戰組合 比賽日期 第1輪 法國 vs 塞內加爾 2026年6月16日3:00 AM 第1輪 挪威 vs 伊拉克 2026年6月16日6:00 AM 第2輪 塞內加爾 vs 挪威 2026年6月23日8:00AM 第2輪 法國 vs 伊拉克 2026年6月23日5:00AM 第3輪 伊拉克 vs 塞內加爾 2026年6月27日3:00AM 第3輪 挪威 vs 法國 2026年6月27日3:00AM 台灣2026世界盃轉播平台總整理



轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

2026年世界盃小組賽I組將迎來焦點對決，歐洲勁旅挪威隊暌違28年、自1998年後首度強勢重返世界盃舞台，本次由當家神鋒「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）領銜的「最恐怖進攻三叉戟」震撼亮相。他們首戰將在福克斯堡吉列體育場迎戰由名帥阿諾德（Graham Arnold）執教、罕見殺入會內賽的伊拉克隊，力拚首戰就收下3分積分。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場I組強弱對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。面對預期將擺出「鐵桶陣」的對手，坐擁由當家神鋒「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）、索爾洛特（Alexander Sørloth）以及中場大腦厄德高（Martin Ødegaard）組成的世界盃最恐怖進攻三叉戟。挪威此役的進攻藍圖非常明確，將全面利用球場寬度，頻繁透過邊路突破進行傳中與倒三角回傳。禁區內坐擁哈蘭德（Erling Haaland）與瑟洛特（Alexander Sørloth）兩大頂級高塔，兩人對空中球的宰制力與禁區嗅覺，將是撕裂伊拉克防線的最強武器。此外，陣中中場大腦厄德高（Martin Ødegaard）的發揮至關重要。他將負責在對手的防守空檔中穿針引線。挪威中場雙樞紐貝格（Sander Berge）與奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）也將發動高壓逼搶，力求在第一時間斷球阻斷反擊。挪威越早取得第一個進球，逼迫伊拉克壓上進攻，挪威的進攻火力就將徹底爆發。罕見殺入世界盃會內賽的伊拉克，小組賽首秀就是地獄等級的難關。面對身體素質極具優勢的哈蘭德，伊拉克中後衛塔辛（Zaid Tahseen）與蘇拉卡（Rebin Sulaka）的策略並非硬碰硬，而是打算靠著兩道密集的「4人防線」壓縮禁區空間，切斷挪威中場對哈蘭德的供球路線，讓他全場「與世隔絕」。此外，隊中技術流核心伊克巴爾（Zidane Iqbal）將肩負在挪威高壓逼搶下控住球權、並發動防守反擊的重任。伊拉克深知定位球是他們最有可能打破僵局的手段，只要能將平局拖過60分鐘、將壓力丟回給挪威，這群巴比倫雄獅就有機會爆冷搶分。兩隊歷史上幾乎沒有交鋒紀錄。歷史上他們最多只交手過一次，但沒有任何正式比賽記錄。📍傷兵名單：無📍預計先發：奧揚・尼蘭德（Ørjan Nyland）；朱利安・賴爾森（Julian Ryerson）、克里斯托弗・艾耶爾（Kristoffer Ajer）、托比約恩・赫格姆（Torbjørn Heggem）、大衛・莫勒・沃爾夫（David Møller Wolfe）；馬丁・厄德高（Martin Ødegaard）、桑德爾・貝格（Sander Berge）、弗雷德里克・奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）；亞歷山大・索洛夫（Alexander Sørloth）、埃爾林・哈蘭德（Erling Haaland）、安東尼奧・努薩（Antonio Nusa）📍傷兵名單：無📍預計先發：賈拉勒・哈桑（Jalal Hassan）；侯賽因・阿里（Hussein Ali）、扎伊德・塔赫辛（Zaid Tahseen）、雷賓・蘇拉卡（Rebin Sulaka）、梅爾查斯・多斯基（Merchas Doski）；易卜拉欣・巴耶什（Ibrahim Bayesh）、阿米爾・阿爾阿馬里（Amir Al-Ammari）、齊達內・阿馬爾・伊克巴爾（Zidane Aamar Iqbal）、阿里・賈西姆（Ali Jasim）；阿里・阿爾哈馬迪（Ali Al Hamadi）、艾曼・侯賽因（Aymen Hussein）由於雙方鋒線實力差距過於懸殊，外界普遍預期將是一場「一面倒」的屠殺局。預測挪威將憑藉著壓倒性的火力輕鬆主宰戰局，兩大主力神鋒哈蘭德（Erling Haaland）與索爾洛特（Alexander Sørloth）皆有極高機率在本場比賽中雙雙破門。儘管伊拉克在名帥阿諾德的調教下能展現出一定的防守紀律，並在上半場勉強維持場面尊嚴，但兩隊在進攻端的質量的確存在巨大鴻溝。只要挪威的「三叉戟」火力全開，