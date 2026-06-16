2026年世界盃小組賽I組將迎來焦點對決，歐洲勁旅挪威隊暌違28年、自1998年後首度強勢重返世界盃舞台，本次由當家神鋒「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）領銜的「最恐怖進攻三叉戟」震撼亮相。他們首戰將在福克斯堡吉列體育場迎戰由名帥阿諾德（Graham Arnold）執教、罕見殺入會內賽的伊拉克隊，力拚首戰就收下3分積分。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場I組強弱對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/17伊拉克VS挪威基本資訊
📍伊拉克VS挪威戰力焦點分析
📍伊拉克VS挪威預計先發名單與傷兵名單
📍伊拉克VS挪威之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃伊拉克國家隊球員名單
📍2026世界盃挪威國家隊球員名單
📍2026世界盃I組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/17伊拉克VS挪威基本資訊
伊拉克VS挪威戰力焦點分析
挪威：哈蘭德、瑟洛特雙塔拆解鐵桶陣
面對預期將擺出「鐵桶陣」的對手，坐擁由當家神鋒「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）、索爾洛特（Alexander Sørloth）以及中場大腦厄德高（Martin Ødegaard）組成的世界盃最恐怖進攻三叉戟。
挪威此役的進攻藍圖非常明確，將全面利用球場寬度，頻繁透過邊路突破進行傳中與倒三角回傳。禁區內坐擁哈蘭德（Erling Haaland）與瑟洛特（Alexander Sørloth）兩大頂級高塔，兩人對空中球的宰制力與禁區嗅覺，將是撕裂伊拉克防線的最強武器。
此外，陣中中場大腦厄德高（Martin Ødegaard）的發揮至關重要。他將負責在對手的防守空檔中穿針引線。挪威中場雙樞紐貝格（Sander Berge）與奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）也將發動高壓逼搶，力求在第一時間斷球阻斷反擊。挪威越早取得第一個進球，逼迫伊拉克壓上進攻，挪威的進攻火力就將徹底爆發。
伊拉克：如何鎖死魔人哈蘭德？曼聯青訓超新星成反擊核心
罕見殺入世界盃會內賽的伊拉克，小組賽首秀就是地獄等級的難關。面對身體素質極具優勢的哈蘭德，伊拉克中後衛塔辛（Zaid Tahseen）與蘇拉卡（Rebin Sulaka）的策略並非硬碰硬，而是打算靠著兩道密集的「4人防線」壓縮禁區空間，切斷挪威中場對哈蘭德的供球路線，讓他全場「與世隔絕」。
此外，隊中技術流核心伊克巴爾（Zidane Iqbal）將肩負在挪威高壓逼搶下控住球權、並發動防守反擊的重任。伊拉克深知定位球是他們最有可能打破僵局的手段，只要能將平局拖過60分鐘、將壓力丟回給挪威，這群巴比倫雄獅就有機會爆冷搶分。
歷史對戰與關鍵數據
兩隊歷史上幾乎沒有交鋒紀錄。歷史上他們最多只交手過一次，但沒有任何正式比賽記錄。
伊拉克VS挪威預計先發名單與傷兵名單
🇳🇴挪威／陣形：4-3-3
📍傷兵名單：無
📍預計先發：奧揚・尼蘭德（Ørjan Nyland）；朱利安・賴爾森（Julian Ryerson）、克里斯托弗・艾耶爾（Kristoffer Ajer）、托比約恩・赫格姆（Torbjørn Heggem）、大衛・莫勒・沃爾夫（David Møller Wolfe）；馬丁・厄德高（Martin Ødegaard）、桑德爾・貝格（Sander Berge）、弗雷德里克・奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）；亞歷山大・索洛夫（Alexander Sørloth）、埃爾林・哈蘭德（Erling Haaland）、安東尼奧・努薩（Antonio Nusa）
🇮🇶伊拉克／陣形：4-4-2
📍傷兵名單：無
📍預計先發：賈拉勒・哈桑（Jalal Hassan）；侯賽因・阿里（Hussein Ali）、扎伊德・塔赫辛（Zaid Tahseen）、雷賓・蘇拉卡（Rebin Sulaka）、梅爾查斯・多斯基（Merchas Doski）；易卜拉欣・巴耶什（Ibrahim Bayesh）、阿米爾・阿爾阿馬里（Amir Al-Ammari）、齊達內・阿馬爾・伊克巴爾（Zidane Aamar Iqbal）、阿里・賈西姆（Ali Jasim）；阿里・阿爾哈馬迪（Ali Al Hamadi）、艾曼・侯賽因（Aymen Hussein）
伊拉克VS挪威之戰亮點與結果預測
由於雙方鋒線實力差距過於懸殊，外界普遍預期將是一場「一面倒」的屠殺局。預測挪威將憑藉著壓倒性的火力輕鬆主宰戰局，兩大主力神鋒哈蘭德（Erling Haaland）與索爾洛特（Alexander Sørloth）皆有極高機率在本場比賽中雙雙破門。儘管伊拉克在名帥阿諾德的調教下能展現出一定的防守紀律，並在上半場勉強維持場面尊嚴，但兩隊在進攻端的質量的確存在巨大鴻溝。
只要挪威的「三叉戟」火力全開，終場挪威預計將毫無懸念地收下勝利，預計會以3：0輕鬆完勝伊拉克，順利奪下分組開門紅。
2026世界盃伊拉克國家隊球員名單
GK（門將）：法哈德・塔利布（Fahad Talib／Al Talaba）、賈拉勒・哈桑（Jalal Hassan／Al-Zawraa）、艾哈邁德・巴希爾（Ahmed Basil／Al-Shorta）
DF（後衛）：侯賽因・阿里（Hussein Ali／Pogoń Szczecin）、穆納夫・尤尼斯（Manaf Younis／Al-Shorta）、扎伊德・塔赫辛（Zaid Tahseen／Pakhtakor）、雷賓・蘇拉卡（Rebin Sulaka／Port FC）、阿卡姆・哈希姆（Akam Hashem／Al-Zawraa）、梅爾查斯・多斯基（Merchas Doski／Viktoria Plzeň）、艾哈邁德・葉海亞（Ahmed Yahya／Al-Shorta）、扎伊德・伊斯梅爾（Zaid Ismail／Al Talaba）、弗蘭斯・普特羅斯（Frans Putros／Persib Bandung）、穆斯塔法・薩杜恩（Mustafa Saadoon／Al-Shorta）
MF（中場）：阿米爾・阿爾阿馬里（Amir Al-Ammari／Cracovia）、凱文・雅各布（Kevin Yakob／AGF）、齊達內・伊克巴爾（Zidane Iqbal／Utrecht）、艾馬爾・謝爾（Aimar Sher／Sarpsborg）、易卜拉欣・巴耶什（Ibrahim Bayesh／Al-Dhafra）、艾哈邁德・卡塞姆（Ahmed Qasem／Nashville SC）、優素福・阿明（Youssef Amyn／AEK Larnaca）、馬可・法爾吉（Marko Farji／Venezia）
FW（前鋒）：阿里・賈西姆（Ali Jasim／Como）、阿里・阿爾哈馬迪（Ali Al-Hamadi／Ipswich Town）、阿里・優素福（Ali Youssef／Apollon Limassol）、艾曼・侯賽因（Aymen Hussein／Al-Karma）、穆哈納德・阿里（Mohanad Ali／Dibba）
2026世界盃挪威國家隊球員名單
GK（門將）：奧揚・尼蘭德（Ørjan Nyland／Sevilla）、艾吉爾・塞爾維克（Egil Selvik／Watford）、桑德爾・唐維克（Sander Tangvik／Hamburger SV）
DF（後衛）：朱利安・賴爾森（Julian Ryerson／Borussia Dortmund）、克里斯托弗・艾耶爾（Kristoffer Ajer／Brentford）、利奧・斯基里・奧斯蒂高（Leo Skiri Østigård／Genoa）、大衛・莫勒・沃爾夫（David Møller Wolfe／Wolverhampton Wanderers）、馬庫斯・霍姆格倫・佩德森（Marcus Holmgren Pedersen／Torino）、托比約恩・赫格姆（Torbjørn Heggem／Bologna）、弗雷德里克・比約肯（Fredrik Bjørkan／Bodø/Glimt）、亨里克・法爾切納（Henrik Falchener／Viking）、桑德雷・朗高斯（Sondre Langås／Derby County）
MF（中場）：馬丁・厄德高（Martin Ødegaard／Arsenal）、桑德爾・貝格（Sander Berge／Fulham）、派屈克・貝格（Patrick Berg／Bodø/Glimt）、克里斯蒂安・托斯特維特（Kristian Thorstvedt／Sassuolo）、莫滕・托斯比（Morten Thorsby／Cremonese）、特洛・奧斯高（Thelo Aasgaard／Rangers）、安德烈亞斯・謝爾德魯普（Andreas Schjelderup／Benfica）、延斯・佩特・豪格（Jens Petter Hauge／Bodø/Glimt）、弗雷德里克・奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes／Benfica）
FW（前鋒）：埃爾林・哈蘭德（Erling Haaland／Manchester City）、亞歷山大・索洛夫（Alexander Sørloth／Atlético Madrid）、約根・史特蘭德・拉森（Jørgen Strand Larsen／Crystal Palace）、奧斯卡・鮑勃（Oscar Bobb／Fulham）、安東尼奧・努薩（Antonio Nusa／RB Leipzig）
2026世界盃I組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/17伊拉克VS挪威基本資訊
📍伊拉克VS挪威戰力焦點分析
📍伊拉克VS挪威預計先發名單與傷兵名單
📍伊拉克VS挪威之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃伊拉克國家隊球員名單
📍2026世界盃挪威國家隊球員名單
📍2026世界盃I組賽程表
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|項目
|內容
|對戰組合
|🇮🇶 伊拉克 vs 挪威 🇳🇴
|開踢時間
|台灣時間2026年6月17日 早上6：00
|比賽場地
|美國福克斯堡吉列體育場
|所屬組別
|小組賽I組（第1輪）
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
挪威：哈蘭德、瑟洛特雙塔拆解鐵桶陣
面對預期將擺出「鐵桶陣」的對手，坐擁由當家神鋒「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）、索爾洛特（Alexander Sørloth）以及中場大腦厄德高（Martin Ødegaard）組成的世界盃最恐怖進攻三叉戟。
挪威此役的進攻藍圖非常明確，將全面利用球場寬度，頻繁透過邊路突破進行傳中與倒三角回傳。禁區內坐擁哈蘭德（Erling Haaland）與瑟洛特（Alexander Sørloth）兩大頂級高塔，兩人對空中球的宰制力與禁區嗅覺，將是撕裂伊拉克防線的最強武器。
此外，陣中中場大腦厄德高（Martin Ødegaard）的發揮至關重要。他將負責在對手的防守空檔中穿針引線。挪威中場雙樞紐貝格（Sander Berge）與奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）也將發動高壓逼搶，力求在第一時間斷球阻斷反擊。挪威越早取得第一個進球，逼迫伊拉克壓上進攻，挪威的進攻火力就將徹底爆發。
罕見殺入世界盃會內賽的伊拉克，小組賽首秀就是地獄等級的難關。面對身體素質極具優勢的哈蘭德，伊拉克中後衛塔辛（Zaid Tahseen）與蘇拉卡（Rebin Sulaka）的策略並非硬碰硬，而是打算靠著兩道密集的「4人防線」壓縮禁區空間，切斷挪威中場對哈蘭德的供球路線，讓他全場「與世隔絕」。
此外，隊中技術流核心伊克巴爾（Zidane Iqbal）將肩負在挪威高壓逼搶下控住球權、並發動防守反擊的重任。伊拉克深知定位球是他們最有可能打破僵局的手段，只要能將平局拖過60分鐘、將壓力丟回給挪威，這群巴比倫雄獅就有機會爆冷搶分。
兩隊歷史上幾乎沒有交鋒紀錄。歷史上他們最多只交手過一次，但沒有任何正式比賽記錄。
伊拉克VS挪威預計先發名單與傷兵名單
🇳🇴挪威／陣形：4-3-3
📍傷兵名單：無
📍預計先發：奧揚・尼蘭德（Ørjan Nyland）；朱利安・賴爾森（Julian Ryerson）、克里斯托弗・艾耶爾（Kristoffer Ajer）、托比約恩・赫格姆（Torbjørn Heggem）、大衛・莫勒・沃爾夫（David Møller Wolfe）；馬丁・厄德高（Martin Ødegaard）、桑德爾・貝格（Sander Berge）、弗雷德里克・奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）；亞歷山大・索洛夫（Alexander Sørloth）、埃爾林・哈蘭德（Erling Haaland）、安東尼奧・努薩（Antonio Nusa）
🇮🇶伊拉克／陣形：4-4-2
📍傷兵名單：無
📍預計先發：賈拉勒・哈桑（Jalal Hassan）；侯賽因・阿里（Hussein Ali）、扎伊德・塔赫辛（Zaid Tahseen）、雷賓・蘇拉卡（Rebin Sulaka）、梅爾查斯・多斯基（Merchas Doski）；易卜拉欣・巴耶什（Ibrahim Bayesh）、阿米爾・阿爾阿馬里（Amir Al-Ammari）、齊達內・阿馬爾・伊克巴爾（Zidane Aamar Iqbal）、阿里・賈西姆（Ali Jasim）；阿里・阿爾哈馬迪（Ali Al Hamadi）、艾曼・侯賽因（Aymen Hussein）
伊拉克VS挪威之戰亮點與結果預測
由於雙方鋒線實力差距過於懸殊，外界普遍預期將是一場「一面倒」的屠殺局。預測挪威將憑藉著壓倒性的火力輕鬆主宰戰局，兩大主力神鋒哈蘭德（Erling Haaland）與索爾洛特（Alexander Sørloth）皆有極高機率在本場比賽中雙雙破門。儘管伊拉克在名帥阿諾德的調教下能展現出一定的防守紀律，並在上半場勉強維持場面尊嚴，但兩隊在進攻端的質量的確存在巨大鴻溝。
只要挪威的「三叉戟」火力全開，終場挪威預計將毫無懸念地收下勝利，預計會以3：0輕鬆完勝伊拉克，順利奪下分組開門紅。
DF（後衛）：侯賽因・阿里（Hussein Ali／Pogoń Szczecin）、穆納夫・尤尼斯（Manaf Younis／Al-Shorta）、扎伊德・塔赫辛（Zaid Tahseen／Pakhtakor）、雷賓・蘇拉卡（Rebin Sulaka／Port FC）、阿卡姆・哈希姆（Akam Hashem／Al-Zawraa）、梅爾查斯・多斯基（Merchas Doski／Viktoria Plzeň）、艾哈邁德・葉海亞（Ahmed Yahya／Al-Shorta）、扎伊德・伊斯梅爾（Zaid Ismail／Al Talaba）、弗蘭斯・普特羅斯（Frans Putros／Persib Bandung）、穆斯塔法・薩杜恩（Mustafa Saadoon／Al-Shorta）
MF（中場）：阿米爾・阿爾阿馬里（Amir Al-Ammari／Cracovia）、凱文・雅各布（Kevin Yakob／AGF）、齊達內・伊克巴爾（Zidane Iqbal／Utrecht）、艾馬爾・謝爾（Aimar Sher／Sarpsborg）、易卜拉欣・巴耶什（Ibrahim Bayesh／Al-Dhafra）、艾哈邁德・卡塞姆（Ahmed Qasem／Nashville SC）、優素福・阿明（Youssef Amyn／AEK Larnaca）、馬可・法爾吉（Marko Farji／Venezia）
FW（前鋒）：阿里・賈西姆（Ali Jasim／Como）、阿里・阿爾哈馬迪（Ali Al-Hamadi／Ipswich Town）、阿里・優素福（Ali Youssef／Apollon Limassol）、艾曼・侯賽因（Aymen Hussein／Al-Karma）、穆哈納德・阿里（Mohanad Ali／Dibba）
2026世界盃挪威國家隊球員名單
DF（後衛）：朱利安・賴爾森（Julian Ryerson／Borussia Dortmund）、克里斯托弗・艾耶爾（Kristoffer Ajer／Brentford）、利奧・斯基里・奧斯蒂高（Leo Skiri Østigård／Genoa）、大衛・莫勒・沃爾夫（David Møller Wolfe／Wolverhampton Wanderers）、馬庫斯・霍姆格倫・佩德森（Marcus Holmgren Pedersen／Torino）、托比約恩・赫格姆（Torbjørn Heggem／Bologna）、弗雷德里克・比約肯（Fredrik Bjørkan／Bodø/Glimt）、亨里克・法爾切納（Henrik Falchener／Viking）、桑德雷・朗高斯（Sondre Langås／Derby County）
MF（中場）：馬丁・厄德高（Martin Ødegaard／Arsenal）、桑德爾・貝格（Sander Berge／Fulham）、派屈克・貝格（Patrick Berg／Bodø/Glimt）、克里斯蒂安・托斯特維特（Kristian Thorstvedt／Sassuolo）、莫滕・托斯比（Morten Thorsby／Cremonese）、特洛・奧斯高（Thelo Aasgaard／Rangers）、安德烈亞斯・謝爾德魯普（Andreas Schjelderup／Benfica）、延斯・佩特・豪格（Jens Petter Hauge／Bodø/Glimt）、弗雷德里克・奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes／Benfica）
FW（前鋒）：埃爾林・哈蘭德（Erling Haaland／Manchester City）、亞歷山大・索洛夫（Alexander Sørloth／Atlético Madrid）、約根・史特蘭德・拉森（Jørgen Strand Larsen／Crystal Palace）、奧斯卡・鮑勃（Oscar Bobb／Fulham）、安東尼奧・努薩（Antonio Nusa／RB Leipzig）
2026世界盃I組賽程表
|輪次
|對戰組合
|比賽日期
|第1輪
|法國 vs 塞內加爾
|2026年6月16日3:00 AM
|第1輪
|挪威 vs 伊拉克
|2026年6月16日6:00 AM
|第2輪
|塞內加爾 vs 挪威
|2026年6月23日8:00AM
|第2輪
|法國 vs 伊拉克
|2026年6月23日5:00AM
|第3輪
|伊拉克 vs 塞內加爾
|2026年6月27日3:00AM
|第3輪
|挪威 vs 法國
|2026年6月27日3:00AM
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
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|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
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|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
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|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
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|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
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