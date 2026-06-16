這是世界盃足球賽自1930年首屆舉辦至今（2026年），96年來首次「單日4場全部和局」

我是廣告 請繼續往下閱讀

上一次世界盃出現「單日4場和局」需追溯至1958年。然而當年該賽日共進行了8場比賽

合計取得2勝4平的不敗佳績，以場均1.67分高居各大洲之首

▲伊朗與紐西蘭以2：2握手言和，本屆世界盃已賽的16場比賽中，共有8場以平局告終。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽戰況膠著，本屆賽事上演了罕見的「平局狂潮」。在剛剛結束的6月16日賽程中，包括西班牙對陣維德角、比利時對陣埃及、沙烏地阿拉伯對陣烏拉圭，以及最後一場伊朗與紐西蘭的對決，四場比賽竟全數以和局收場。，讓本屆賽事截至目前的平局率高達50%。據統計，，本屆賽事則是「首次在單日4場賽程全數踢平」，其密度之高實屬罕見。隨著伊朗與紐西蘭以2：2握手言和，本屆世界盃已賽的16場比賽中，共有8場以平局告終。比分分佈方面，包括5場1：1、2場2：2以及1場0：0，顯示出各參賽隊伍在小組賽首輪極為謹慎，實力差距正在縮小。在各大洲的積分競爭中，亞足聯（AFC）旗下的球隊表現最為亮眼。目前已有6支亞足聯球隊完成首輪亮相，⚽韓國2：1 逆轉捷克⚽澳大利亞2：0擊敗土耳其⚽卡達1：1戰平瑞士⚽日本2：2戰平荷蘭⚽沙烏地阿拉伯1：1戰平烏拉圭⚽伊朗2：2戰平紐西蘭亞足聯本次共有9支隊伍參賽，在烏茲別克、約旦與伊拉克尚未亮相前，已完成首戰的6支隊伍全數拿分。相比之下，南美洲球隊的處境則相對艱難，在已賽的4場比賽中僅取得2平2負，場均積分僅0.5分，排名暫居各大洲末位。根據統計數據，目前各大洲總積分排名如下：⚽歐洲： 14分（3勝5平2負）⚽亞洲： 10分（2勝4平）⚽中北美及加勒比海： 7分（2勝1平2負）⚽非洲： 6分（1勝3平2負）⚽南美洲： 2分（2平2負）⚽大洋洲： 1分（1平）