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韓國瑜受邀訪美 藍綠白7立委陪同

朝野立委訪美 陳冠廷盼傳遞最真實聲音

立法院長韓國瑜受美方邀請將於本月21日至27日訪美，對此將一同前往的立委陳冠廷今（16）日表示，此次朝野政黨都有派員參加，因此這次會是多元的聲音，希望這次跨黨派委員聲音都能完整的傳達給美方，把各個不同的面向，最真實的一面傳遞給美方。韓國瑜將率團訪美，國民黨立委有林思銘、賴士葆、楊瓊瓔前往；民進黨陳冠廷、郭昱晴、李柏毅；民眾黨推派洪毓祥前往。對此陳冠廷表示，此次訪美除了安全議題上，經貿也都會觸及，那院長韓國瑜訪美也不是第一次。過去在總統川普就任時也有訪美行程，認為這將加深對美國的一個交流，特別是現在執政政府，以及與智庫的對話，都是國會外交的一個很重要的環節，也是觸及兩國了解彼此很重要的部分。陳冠廷說，此次訪美包含朝野各政黨都有派員參加，也就是說，這一次聽到的會是多元而不是單方面的說法，對比國民黨主席鄭麗文訪美在訪美之際，還被外媒提到「相對天真」。因此希望此次跨黨派委員訪美，都能夠完整的傳達給美方。最後陳冠廷說，希望這次訪問，能夠把各個不同的面向，最真實的一面傳遞給美方，也希望促進兩國間全面了解。