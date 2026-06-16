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停電釀檢查中斷 長庚：已協助安排改期

台北長庚醫院今（16）日上午傳出停電狀況，院方回應，因台電電力系統突發事故導致全面停電，第一時間迅速啟動緊急電源及院內緊急應變機制，改以人工作業。經台電緊急搶修，上午11時29分全數恢復正常供電。台北長庚醫院今傳出停電狀況，而院方表示，上午10時46分因台電電力系統突發事故導致全面停電，第一時間迅速啟動緊急電源及院內緊急應變機制，並改以人工作業，整體過程秩序良好。針對部分因停電導致檢查中斷，或少數無法等候的病人，長庚醫院表示，同仁均協助安排改期，保障病人就醫權益。經台電緊急搶修，已於今日上午11時29分全數恢復正常供電及電腦作業，各項醫療作業全面恢復正常服務。長庚醫院提到，感謝所有病患與家屬在現場的體諒與配合，以及全體醫護同仁在第一時間展現的專業應變實力，共同守護病人安全。