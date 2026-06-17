檀健次、王楚然合作浪漫愛情喜劇《愛情有煙火》，兩人飾演一對被迫合租的歡喜冤家，當毒舌傲嬌的投行菁英遇上背負房貸壓力的職場女孩，前期檀健次帶著女友向王楚然租房，展開一段奇妙的同居生活，後來檀健次被甩，兩人才逐漸靠近，兩人從互看不順眼到逐漸走進彼此的世界，譜出令人怦然心動的浪漫愛情故事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
落魄貴公子愛上負債女房東　檀健次、王楚然歡喜冤家搞同居

王楚然繼《成何體統》收獲超高討論度和人氣後，再次勇闖職場，在《愛情有煙火》裡飾演的「錢菲」是個頂級戀愛腦，沒想到男友卻變心愛上名媛千金，隨後又被公司裁員，短時間內接連承受失戀、失業與房貸壓力三重打擊。

為減輕經濟負擔，王楚然將房間出租，意外和檀健次飾演的投行菁英「李亦非」以及他的女友展開奇妙同居生活，未料過沒多久檀健次也被女友狠甩，加上投資失利的挫折，還有與王楚然的種種意外爆發，兩人視彼此為瘟神。 

檀健次近年憑藉《獵罪圖鑑》、《長相思》等作品聲勢持續攀升，這次他再度展現不同以往的角色魅力，角色李亦非外表高冷，但其實非常關心女主角，檀健次在受訪時透露，比起毒舌，他從李亦非身上學到更多的是從容不迫的態度，因為角色無論遇到什麼突發狀況，都能保持成熟、自信，講話時有點小臭屁的樣子，則跟他本人有些相似。

提起李亦非最大的男友力時，檀健次說：「他其實是一個搞怪又幽默的人，真正吸引人的地方，在於他對喜歡的人擁有極強的保護欲，雖然不擅長把愛說出口，卻會透過實際行動證明自己的在乎。」

▲《愛情有煙火》檀健次（右）嘴硬心軟，老是偷偷照顧王楚然。（圖／愛奇藝國際版提供）
▲《愛情有煙火》檀健次（右）嘴硬心軟，老是偷偷照顧王楚然。（圖／愛奇藝國際版提供）
檀健次一口氣吃5套煎餅果子　變胖笑喊為藝術獻身

拍攝《愛情有煙火》過程中，檀健次印象最深刻的是他為戲一口氣吃下5套煎餅果子，他還現場嘗試攤煎餅，做完後特別有成就感，他笑說：「自己做的果然特別好吃！我餅裡只簡單配了點醬料和肉，因為我喜歡吃餅皮，不愛吃薄脆。吃完5套煎餅果子後，大家都說我完蛋了，準備要變胖了，但我這可是為藝術獻身。」《愛情有煙火》正在愛奇藝國際版熱播中。

相關新聞
李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...