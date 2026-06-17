檀健次、王楚然合作浪漫愛情喜劇《愛情有煙火》，兩人飾演一對被迫合租的歡喜冤家，
當毒舌傲嬌的投行菁英遇上背負房貸壓力的職場女孩， 前期檀健次帶著女友向王楚然租房，展開一段奇妙的同居生活，後來檀健次被甩，兩人才逐漸靠近，兩人從互看不順眼到逐漸走進彼此的世界， 譜出令人怦然心動的浪漫愛情故事。
落魄貴公子愛上負債女房東 檀健次、王楚然歡喜冤家搞同居
王楚然繼《成何體統》收獲超高討論度和人氣後，再次勇闖職場，在《愛情有煙火》裡飾演的「錢菲」
是個頂級戀愛腦，沒想到男友卻變心愛上名媛千金， 隨後又被公司裁員，短時間內接連承受失戀、 失業與房貸壓力三重打擊。
為減輕經濟負擔，王楚然將房間出租，意外和檀健次飾演的投行菁英「李亦非」
以及他的女友展開奇妙同居生活， 未料過沒多久檀健次也被女友狠甩，加上投資失利的挫折， 還有與王楚然的種種意外爆發，兩人視彼此為瘟神。
檀健次近年憑藉《獵罪圖鑑》、《長相思》等作品聲勢持續攀升，
這次他再度展現不同以往的角色魅力，角色李亦非外表高冷，但其實非常關心女主角，檀健次在受訪時透露，比起毒舌， 他從李亦非身上學到更多的是從容不迫的態度， 因為角色無論遇到什麼突發狀況，都能保持成熟、自信， 講話時有點小臭屁的樣子，則跟他本人有些相似。
提起李亦非最大的男友力時，檀健次說：「
他其實是一個搞怪又幽默的人，真正吸引人的地方， 在於他對喜歡的人擁有極強的保護欲，雖然不擅長把愛說出口， 卻會透過實際行動證明自己的在乎。」
檀健次一口氣吃5套煎餅果子 變胖笑喊為藝術獻身
拍攝《愛情有煙火》過程中，
檀健次印象最深刻的是他為戲一口氣吃下5套煎餅果子， 他還現場嘗試攤煎餅，做完後特別有成就感，他笑說：「 自己做的果然特別好吃！我餅裡只簡單配了點醬料和肉， 因為我喜歡吃餅皮，不愛吃薄脆。吃完5套煎餅果子後， 大家都說我完蛋了，準備要變胖了，但我這可是為藝術獻身。」《愛情有煙火》 正在愛奇藝國際版熱播中。
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王楚然繼《成何體統》收獲超高討論度和人氣後，再次勇闖職場，在《愛情有煙火》裡飾演的「錢菲」
為減輕經濟負擔，王楚然將房間出租，意外和檀健次飾演的投行菁英「李亦非」
檀健次近年憑藉《獵罪圖鑑》、《長相思》等作品聲勢持續攀升，
提起李亦非最大的男友力時，檀健次說：「
拍攝《愛情有煙火》過程中，