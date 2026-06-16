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韓國演員金武烈近期因為韓劇《鐵拳教育》再度受到關注，過去在綜藝節目中公開的戀愛故事也被網友重新翻出討論。老婆尹昇娥曾坦言，自己當年觀賞金武烈主演的音樂劇《春醒》後便對他一見鍾情，甚至主動拜託共同好友裴多海幫忙牽線，兩人才因此相識相戀。尹昇娥過去在綜藝節目《同床異夢2－你是我的命運》中分享兩人相識經過。她透露，自己當年觀賞金武烈主演的音樂劇《春醒》後十分喜歡，至今仍認為那是人生中最難忘的演出之一。看完演出後，金武烈立刻成為她心中的理想型，劇中的歌曲多年來依然是播放清單常客，私下甚至會要求丈夫重現當年在舞台上的舞蹈橋段。即使過了一段時間，尹昇娥始終忘不了舞台上的金武烈，後來得知好友裴多海與金武烈相識，便鼓起勇氣請對方幫忙介紹，還特別拜託說：「如果他是單身，一定要介紹給我。」收到消息後的金武烈先上網搜尋尹昇娥的照片，隨即被外貌吸引，不僅立刻回覆訊息，還主動提出見面邀約，讓兩人的緣分正式展開。交往初期，兩人因工作行程繁忙，只能利用深夜低調約會。尹昇娥回憶，當時自己即將出國工作，原本希望返國後再見面，但金武烈因為太想見到本人，特地在天亮前趕往機場送機。金武烈則表示，見面後發現尹昇娥比照片更加漂亮，也讓自己更加確定心意，主動告白並正式確認戀人關係。原本低調交往的兩人，後來因金武烈一次發文失誤意外公開戀情。當時剛開始交往不久的他，誤把原本要私下傳給尹昇娥的感性告白發成公開貼文，雖然隨即刪除，仍被網友截圖瘋傳，兩人也順勢公開戀愛，最終於2015年攜手步入婚姻。隨著金武烈近期再度翻紅，兩人的浪漫故事，也再次成為網友討論焦點。