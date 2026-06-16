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國民黨主席鄭麗文結束為期15天的訪美行程，今（16）日清晨飛抵台灣，她步出機場時面對媒體守候，並未發表談話，也未接受訪問，與出訪前大動作召開記者會的態度截然不同，引發外界議論紛紛。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，鄭麗文這趟會見美方官員似乎不順利，也許是因為太高調、有疑慮、沒興趣，這3個「失誤」所導致。黃暐瀚表示，所謂「三誤」，其一恐是出於「太高調」，回顧鄭麗文4月訪中，儘管外界早就鎖定「鄭習會」，但本人卻異常謹慎，記者會不說、出發後不談，直到見面前一天深夜，才發出行程通知，說要去「人民大會堂」。這樣謹慎的態度，鄭主席不是不懂，為何訪美卻異常「高調」地，還沒出發就主動說「不排除見川普」？行前太高調，恐引反效果。黃暐瀚續指，其次則是「有疑慮」，儘管藍營多次強調「不反軍購」，但過去半年在立院「不知道買什麼」與「空白授權」等說法，與台美軍事採購流程相去太遠，畢竟每項軍購都是經過台美高層磋商，而藍營在軍購上的態度恐引美方疑慮；另外，訪美之後每每僑宴，均出現大量中方人士同桌、同台，過去台灣政治人物從未見過，也恐引美方疑慮。接著，黃暐瀚指出最後一點是「沒興趣」，當美方想了解一個人，自然會多問多聽多談；反之，如果已經確認該員的政治立場、說法心態，那都瞭解完畢了，還有什麼好談？美方顯然對鄭麗文不感興趣，也就沒必要拉高層級、見面深談。他提到，再過5天，立法院長韓國瑜的訪美團將接著出發，屆時美方的接待規格層級與鄭主席此行一比對，就知有沒有差別。