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▲《鐵拳教育》觸法少年張耀勛（左）、汽車科學生劉泰珠合體，預告6/16現身「Netflix反派企劃」，2人與劇中模樣判若兩人。（圖／IG@yootaejoo、netflixkr、Netflix）

▲《鐵拳教育》反派們張耀勛（左起）、劉泰珠、玉真旭、朴敘允、朴智妍合體錄製反派角色節目。（圖／IG@netflixkr）

校園劇《鐵拳教育》6月5日自上架Netflix後變成大熱門，不只主要演員金武烈、李星民、秦基周、表志勳人氣攀升，每一集的反派學生也跟著爆紅，而「觸法少年-閔智雄」張耀勛、「汽車科大佬學生」劉泰珠&玉真旭、「恐龍家長-李智英」朴智妍、「60萬網紅-韓芮梨」朴敘允突然預告，今（16）日晚上9點會合體，他們的現況照隨之曝光，張耀勛留著一頭長捲髮、劉泰珠又再瘦一圈，讓金武烈跟劇迷大吃一驚，傻眼喊：「你誰啊？」Netflix Korea官方IG釋出張耀勛、劉泰珠、玉真旭、朴智妍、朴敘允5人的合照，寫下：「《鐵拳教育》反派特別簡報即將公開。請鎖定Netflix Korea官方YouTube頻道。」甚至還錄影片給金武烈公開近況。除了反派集合讓人驚喜，因為被罵而關閉IG的張耀勛，因為頂著一頭及肩捲髮亮相，與劇裡的中二模樣判若兩人，讓金武烈大吃一驚的喊：「你誰啊？！」其實張耀勛原本IG是公開的，後來突然關閉，猜測應是湧入網友謾罵有關，有人也透露，他在《鐵拳教育》開播後，曾發文說：「自己是2011年入學的學生，沒想到卻要演出2011年出生的角色...」更罵自己飾演的閔智雄壞到極致，「感覺人生裡所有壞事一次都做完了。」所以當他以長捲髮模樣示人，才會讓許多觀眾大吃一驚。好笑的是，因為張耀勛在劇裡實在太壞、被關進監獄，這次配合Netflix的宣傳片中，他就下跪喊話羅華振：「我會好好做人的！你不要再找我了！」讓飾演該角色的金武烈笑翻天。張耀勛在《鐵拳教育》第6集飾演玄進國中的問題學生，自知未成年不會受到法律制裁，加上國中是義務教育無法退學，所以老師、警察都拿他沒轍，便以「我是14歲的觸法少年」自稱，偷竊、賣毒、軟禁學生樣樣來，也是本季最讓觀眾討厭的前5名反派角色之一。另一位飾演「汽車科大佬」劉泰珠則是被發現瘦了一圈，他跟玉真旭並肩的畫面讓許多網友讚嘆：「真帥啊！」連金武烈都說：「瘦下來之後，差點認不出來耶，頭髮很帥！」此外，「恐龍家長-李智英」朴智妍也與劇中大不同，她穿上黑色細跟高跟鞋跟「60萬網紅-韓芮梨」朴敘允合照，畫面也是獲得滿滿稱讚。