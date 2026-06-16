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為提升台中市到院前緊急醫療救護品質，台中市政府消防局「115年上半年緊急救護諮詢暨審議委員會」重申「保障生命」為最高指導原則，即便醫院急診通報滿床，若遇危急個案，第一線救護車仍須依「就近後送」原則，醫院端應立即檢視病患並給予適當之醫療處置，確保市民在緊要關頭黃金救援時間不被延誤。消防局表示，精進救護第一線處置效能，在面對癲癇危急病患時，擬採取與急救責任醫院合作模式化解法規困境，即時進行肌肉注射四級管制藥品「咪達唑他(Midazolam)」，可提升癲癇重積(連續抽搐或發作時間超過5分鐘，或在兩次發作之間意識未恢復)病患到院前處置效能。消防局進一步說明，面對現行急救責任醫院因醫療資源緊繃，偶有通報滿床的實務困境，委員會重申「保障生命」為最高指導原則，即便醫院急診通報滿床，119指揮中心雖會啟動分流機制，但若遇危急個案(檢傷一級或二級)，第一線救護車仍須依「就近後送」原則，醫院端應立即檢視病患並給予適當之醫療處置，確保市民在緊要關頭黃金救援時間不被延誤。消防局指出，會議由中山醫學大學附設醫院總院長蔡明哲擔任主任委員並親自主持，會同多位來自醫療、救護及消防領域的頂尖專家學者共同與會。在全體委員高效率溝通與專業研討下，為第一線救護人員策進救護勤務執行與制度前瞻性規劃。消防局強調，緊急救護諮詢暨審議委員會是推動台中市救護品質持續進步與國際接軌的重要引擎，會議討論後之各項決議，也將是全體第一線救護同仁最堅強的專業後盾。消防局未來將持續落實委員會各項專業指導，攜手醫療體系將各項前瞻規劃化為具體行動，全力守護每一位台中市民生命安全。