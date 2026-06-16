台灣美食近年持續吸引海外旅客朝聖，除了珍珠奶茶、小籠包等經典代表外，日常能吃到的豆花也意外成為許多日本旅客心中的「台灣必吃美食」。近日一名日本女子結束台灣旅行返國前，特地在桃園機場購買一碗紅豆豆花帶上飛機享用，直呼捨不得離開台灣，引發網友熱議。而事實上，日本近年早已掀起一波台灣豆花與豆漿文化熱潮，相關專賣店更在東京等地遍地開花。
離台前的「優雅儀式感」！櫻花妹登機必備這一碗
一名日本網友近日在社群平台Threads分享，自己在返國當天特地前往桃園機場第二航廈出境區內的餐飲店購買紅豆豆花，登機後一邊吃著豆花、一邊觀看電影《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada），形容整段旅程結尾既放鬆又有儀式感「有夠優雅」。
事實上，她已經不是第一次展現對豆花的熱愛。過去曾發文表示「就算吃一億次也不會膩」，甚至笑稱「我怎麼沒出生在台灣」。貼文曝光後，也引來不少台灣網友留言表示歡迎她再度來台，還有人笑說可以委託台灣人幫忙把豆花帶到日本。
4天吃8次也不膩！「豆花狂熱者」台式配料全解鎖
豆花受到日本遊客喜愛並非個案。過去曾有日本旅客分享來台4天3夜的美食紀錄，拍攝超過20張食物照片，其中竟有8張與豆花相關，從不同店家到各種配料幾乎全都嘗試過，被台灣網友戲稱為「豆花狂熱者」。
有網友分析，日本人容易接受豆花，與其口感和日本常見的豆腐甜品有相似之處有關。不過台灣豆花在糖水、配料搭配及冰涼口感方面更具層次，加上炎熱氣候下的消暑效果，使其成為許多外國旅客來台必吃的甜品之一。
此外，日本當地販售的台式豆花價格通常比台灣高出不少，也讓不少日本旅客來台時特地安排「豆花巡禮」。前述日本網友更坦言，如果可以的話，希望每天都能吃豆花，甚至一天吃三次也沒問題。
東京街頭遍地開花 豆花與鹹豆漿成櫻花妹新寵
事實上，日本社會近年對豆花的熱情，已不只是觀光客來台品嚐美食這麼簡單，而是逐漸發展成一股結合健康飲食與台灣文化的消費潮流。
豆漿最初在日本流行起來，主要對牛奶過敏者可以將之作為牛奶替代品。不過隨著豆漿逐漸擺脫過去替代品的定位，日本市場近年開始出現大量以豆漿、豆腐及台灣甜品為主題的專門店。
東京吉祥寺的「豆漿日和」便以台灣傳統豆花為主打，並邀請台灣知名豆漿品牌創辦人監修，強調濃郁卻沒有豆腥味的口感。另一家位於吉祥寺的豆漿專門店則推出不同品種黃豆製成的豆漿試飲套餐，以及各式豆漿甜點與飲品，在社群平台上頗具話題性。
除了甜品之外，台灣早餐文化也成為日本市場的新寵。多家店鋪推出鹹豆漿、台式飯糰及台式麵包等餐點，其中位於東京的「東京豆漿生活」更因人氣高漲，經常需要發放整理券控制人潮。
異國風味兼具熟悉感 「健康低脂」成熱銷關鍵密碼
日本媒體分析指出，台灣甜品幾乎年年都能在日本創造新話題。從早期珍珠奶茶熱潮，到後來的豆花與各式台灣甜點，都在年輕族群特別是女性消費者之間受到歡迎。除了台日飲食文化相近外，豆花與豆漿給人低脂、健康、植物性蛋白質來源等印象，也符合近年日本消費者追求健康飲食的趨勢。
專家認為，日本民眾日常飲用豆漿的人數增加、高蛋白飲食風潮興起，以及素食與植物性飲食需求擴大，都為豆花與豆漿相關產品創造了市場空間。加上台灣甜品兼具異國風味與熟悉感，使豆花從觀光客來台必吃美食，逐漸發展成在日本擁有固定客群的熱門甜品。
從日本旅客離台前堅持買一碗豆花登機，到東京街頭接連出現台灣豆花專賣店，這道源自台灣街頭的傳統甜品，正以意想不到的方式擄獲日本消費者的味蕾，也成為台灣飲食文化輸出的代表之一。
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一名日本網友近日在社群平台Threads分享，自己在返國當天特地前往桃園機場第二航廈出境區內的餐飲店購買紅豆豆花，登機後一邊吃著豆花、一邊觀看電影《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada），形容整段旅程結尾既放鬆又有儀式感「有夠優雅」。
事實上，她已經不是第一次展現對豆花的熱愛。過去曾發文表示「就算吃一億次也不會膩」，甚至笑稱「我怎麼沒出生在台灣」。貼文曝光後，也引來不少台灣網友留言表示歡迎她再度來台，還有人笑說可以委託台灣人幫忙把豆花帶到日本。
4天吃8次也不膩！「豆花狂熱者」台式配料全解鎖
豆花受到日本遊客喜愛並非個案。過去曾有日本旅客分享來台4天3夜的美食紀錄，拍攝超過20張食物照片，其中竟有8張與豆花相關，從不同店家到各種配料幾乎全都嘗試過，被台灣網友戲稱為「豆花狂熱者」。
有網友分析，日本人容易接受豆花，與其口感和日本常見的豆腐甜品有相似之處有關。不過台灣豆花在糖水、配料搭配及冰涼口感方面更具層次，加上炎熱氣候下的消暑效果，使其成為許多外國旅客來台必吃的甜品之一。
此外，日本當地販售的台式豆花價格通常比台灣高出不少，也讓不少日本旅客來台時特地安排「豆花巡禮」。前述日本網友更坦言，如果可以的話，希望每天都能吃豆花，甚至一天吃三次也沒問題。
東京街頭遍地開花 豆花與鹹豆漿成櫻花妹新寵
事實上，日本社會近年對豆花的熱情，已不只是觀光客來台品嚐美食這麼簡單，而是逐漸發展成一股結合健康飲食與台灣文化的消費潮流。
豆漿最初在日本流行起來，主要對牛奶過敏者可以將之作為牛奶替代品。不過隨著豆漿逐漸擺脫過去替代品的定位，日本市場近年開始出現大量以豆漿、豆腐及台灣甜品為主題的專門店。
東京吉祥寺的「豆漿日和」便以台灣傳統豆花為主打，並邀請台灣知名豆漿品牌創辦人監修，強調濃郁卻沒有豆腥味的口感。另一家位於吉祥寺的豆漿專門店則推出不同品種黃豆製成的豆漿試飲套餐，以及各式豆漿甜點與飲品，在社群平台上頗具話題性。
除了甜品之外，台灣早餐文化也成為日本市場的新寵。多家店鋪推出鹹豆漿、台式飯糰及台式麵包等餐點，其中位於東京的「東京豆漿生活」更因人氣高漲，經常需要發放整理券控制人潮。
異國風味兼具熟悉感 「健康低脂」成熱銷關鍵密碼
日本媒體分析指出，台灣甜品幾乎年年都能在日本創造新話題。從早期珍珠奶茶熱潮，到後來的豆花與各式台灣甜點，都在年輕族群特別是女性消費者之間受到歡迎。除了台日飲食文化相近外，豆花與豆漿給人低脂、健康、植物性蛋白質來源等印象，也符合近年日本消費者追求健康飲食的趨勢。
專家認為，日本民眾日常飲用豆漿的人數增加、高蛋白飲食風潮興起，以及素食與植物性飲食需求擴大，都為豆花與豆漿相關產品創造了市場空間。加上台灣甜品兼具異國風味與熟悉感，使豆花從觀光客來台必吃美食，逐漸發展成在日本擁有固定客群的熱門甜品。
從日本旅客離台前堅持買一碗豆花登機，到東京街頭接連出現台灣豆花專賣店，這道源自台灣街頭的傳統甜品，正以意想不到的方式擄獲日本消費者的味蕾，也成為台灣飲食文化輸出的代表之一。