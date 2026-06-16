2026年FIFA世界盃賽事進行的如火如荼，摩根大通（JPMorgan Chase）引述國際足總數據指出，美股賽事期間整體表現往往較差，但有3類股票受惠。
綜合外媒報導，本屆世界盃規模之大，帶動航空、住宿、餐飲、零售及娛樂消費成長，成為美國經濟的重要推力，可口可樂（Coca-Cola）、麥當勞（McDonald's）、運動品牌龍頭Nike、運彩公司DraftKings，也被視為世界盃消費熱潮下的重要受惠企業。
摩根大通的分析師估計，世界盃期間，美國旅館客房收入估計可增加9.1億美元；叫車和外送總金額也會大幅提升；再者是數位廣告，預估全球廣告支出可因此增加約50億美元，其中73%會流向數位管道。
不過，分析也提醒，世界盃對股市的影響，未必如經濟效益般樂觀。研究發現，美股在世界盃賽事期間平均下跌2.6%，但在其他年份的相同時段，平均則上漲1.2%，顯示世界盃期間美股整體表現往往較為疲弱。
研究認為，當國家隊遭淘汰後，投資人的失落情緒可能降低風險偏好，進而影響投資決策，而由於美股匯集全球資金，因此各國球迷、投資人的集體情緒變化，也可能透過資金流向反映在美國市場上。
此外，研究還指出，世界盃主題股票也存在一些風險，包括美國移民政策的變化、地緣政治等等，提醒投資人妥善做好資產投資配置，因應可能抵銷的股票收益。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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摩根大通的分析師估計，世界盃期間，美國旅館客房收入估計可增加9.1億美元；叫車和外送總金額也會大幅提升；再者是數位廣告，預估全球廣告支出可因此增加約50億美元，其中73%會流向數位管道。
不過，分析也提醒，世界盃對股市的影響，未必如經濟效益般樂觀。研究發現，美股在世界盃賽事期間平均下跌2.6%，但在其他年份的相同時段，平均則上漲1.2%，顯示世界盃期間美股整體表現往往較為疲弱。
研究認為，當國家隊遭淘汰後，投資人的失落情緒可能降低風險偏好，進而影響投資決策，而由於美股匯集全球資金，因此各國球迷、投資人的集體情緒變化，也可能透過資金流向反映在美國市場上。
此外，研究還指出，世界盃主題股票也存在一些風險，包括美國移民政策的變化、地緣政治等等，提醒投資人妥善做好資產投資配置，因應可能抵銷的股票收益。
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