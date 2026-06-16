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2026年大聯盟全明星賽（MLB All-Star Game）即將於7月14日在費城點燃戰火，大聯盟官方於今（16）日正式公布第一階段球迷投票的中間計票結果。效力於舊金山巨人隊的韓國強打李政厚，近期憑藉打擊率高達3成31傲視國聯，不料在明星賽的外野手票選中僅獲16萬餘票，慘跌至第20名；反觀目前被降至洛杉磯道奇隊3A的內野手金慧成，卻在二壘手部門得到34萬票高居第4。如此奇特的結果讓韓國媒體集體直呼：「這太怪了。」大聯盟生涯邁入第3年的李政厚，開季雖一度低迷，但5月下旬起手感火燙。今年被教練團從中外野移防至右外野、減輕防守負擔的他，展現恐怖的長打與安打製造能力。截至今日為止，他以3成31的超高打擊率暫居國聯打擊率第2名、安打數名列第6，外帶3轟、24分打點，OPS達 .809。正當韓國球迷期待他能順利生涯首度入選明星賽時，首輪的投票結果卻潑了一記冷水。李政厚目前獲得約16萬票支持，在國聯外野手候選中僅排名第20位。對此，韓媒《OSEN》以「打擊率第2卻僅排第20的屈辱」為標題報導，直言結果「令人震驚」，並質疑「實力與人氣是否已完全脫節」。相較於李政厚的悲情，金慧成的處境則顯得非常奇妙。金慧成本季為道奇隊出戰43場，繳出打擊率2成59、1轟、5盜壘的成績，並在5月30日被球團下放至3A磨練。然而大聯盟明星賽的投票開出來，目前身處小聯盟的金慧成，竟然在國聯二壘手部門狂捲34萬5924票，僅次於阿爾比斯（Ozzie Albies）、斯托特（Bryson Stott）等球星高居第4名，甚至與第2名的決選門檻相差無幾。韓媒《My Daily》對此驚奇評論：「不可思議的事情發生了。雖然因為身處小聯盟，最終可能無法實際出賽，但這明確證明了金慧成已經徹底擄獲洛杉磯道奇球迷的心。一名板凳替補、甚至被下放的選手能獲得這麼多的選票，在歷史上相當罕見，這全得歸功於他勤奮的態度與滿分的球迷服務。」除了二壘手部門的金慧成表現亮眼外，聖地牙哥教士隊的金河成也在國聯游擊手部門以15萬3077票暫居第6。相較於韓國軍團在明星賽得票數都不多，本屆明星賽依舊由日本軍團笑傲全場。道奇隊日籍超級巨星大谷翔平，在國聯指定打擊（DH）部門進帳116萬5133票，不僅毫無懸念稱霸該部門，更是全大聯盟兩聯盟合計的明星賽人氣王。此外，包含小熊隊鈴木誠也、白襪隊村上宗隆、藍鳥隊岡本和真等人，也都在各自的防守部門名列前茅，展現亞洲球星在北美賽場上的超強吸票影響力。