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台中市成功路一名經營雜貨店的七旬老翁，昨（15）日莫名遭人攻擊，一位陌生人持利物插入老翁鼻樑並毆打，老翁眼睛受傷還斷了好幾根肋骨，被送醫院縫了好幾針。第一分局警方與鄰居合力將施害人逮捕，警察調查施暴者才剛從精神病院出院不久，全案已依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。附近住戶表示該區的社會邊緣人現象令人擔心。有些遊民精神狀況不穩定」，希望相關單位對這種情況有配套措施，才不會有下個受害者。暴力事件發生後，受傷的老翁家屬發文表示「爸爸經營在中區成功路小雜貨店已數十年，平常為人都非常親切有需要還會幫忙送貨到鄰近醫院，但這附近不知為何常有遊民或些奇怪的人出沒(還是其他區也很多我不知道)，有些人會想要賒帳我爸偶爾也會允許，可能是有時委婉拒絕某些這樣很多次的人，今天疑似被報復？ 昨天事件發生後警察鄰居當場有一起將施害人逮捕，警察說施害人才剛從精神病院拘禁出來不久，我爸術後也說看過這顧客但跟他不認識，突然就遭攻擊了真的很恐怖！」。家屬另透露，前陣子台中市中區也有一家耳鼻喉科診所醫生，拿礦泉水請門口遊民喝希望他別躺在這，幾天後就被砍好幾刀臉部背部縫了幾十針，診所停開了好幾個月。家屬表示中區有不少遊民，「時常會睡在店外或附近公園，偶爾還會尿尿或破壞環境，且有些遊民精神狀況不穩定」，希望相關單位對這種情況有配套措施，才不會有下個受害者。