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台場獨角獸鋼彈8月退休！6/20起全新塗裝搶先看

▲台場等身大獨角獸鋼彈帥氣的「獨角獸模式」。（圖／鋼彈官網）

▲台場等身大獨角獸鋼彈，可以從帥氣的「獨角獸模式」與發光的「毀滅模式」間轉換，成為全球鋼彈迷心目中的聖地。（圖／記者張勵德攝）

▲台場鋼彈6月20日變身最終型態「RX-0 Unicorn Gundam Ver. TWC FINAL」搶先看。（圖／鋼彈官網）

獨角獸鋼彈周邊全新活動！特色頭帶、全新景品一次看

▲6月到8月展示結束前，只要在現場的GUNDAM Café餐車購買商品，即可獲得限定「獨角獸鋼彈頭帶」。（圖／鋼彈官網）

▲官方也推出TOKYO GUNDAM PROJECT 2026第二波印章收集活動，從6月8日一直到7月12日，在現場收集印章就有機會獲得 1/144比例全金色獨角獸鋼彈。（圖／鋼彈官網）

▲TOKYO GUNDAM PROJECT 2026收集印章第二波活動圖樣。（圖／鋼彈官網）

矗立在東京台場的獨角獸鋼彈，從2017年開始設置之後，就成為全球鋼彈迷的聖地。不過官方日前宣布，這座19.7公尺等身大的雕像將於2026年8月31日結束展示，也將從6月20日變身最終型態「RX-0 Unicorn Gundam Ver. TWC FINAL」，屆時獨角獸鋼彈將塗上全新塗裝，現場還有咖啡廳限定頭帶活動、印章收集抽獎活動，相當值得粉絲最後階段再度朝聖一遍！台場等身大獨角獸鋼彈，可以從帥氣的「獨角獸模式」與發光的「毀滅模式」間轉換，100%還原了動畫中機體啟動強化戰鬥功能的變形過程，因此成為全球鋼彈迷心目中的聖地。不過，這尊精美的雕像確定將在今年8月底結束展示，官方也宣布，從6月20日起獨角獸鋼彈將換上全新的特別塗裝「RX-0 Unicorn Gundam Ver. TWC FINAL」，是由傳奇級別的鋼彈機械設計師角木肇所打造。換上全新塗裝的獨角獸鋼彈，最大特徵是機體腿部與裝甲加入全新大型識別獨角獸的標誌，左腳則有英文的Unicorn Gundam字樣，搭配夜間粉紅精神感應框架發光演出，視覺衝擊全面升級，帥氣度突破天際，堪稱歷代最具紀念意義的版本。6月20日起，台場現場的夜間演出內容也進行升級，會播放許多鋼彈動畫、電影的經典特別影像。還有劇場版《機動戰士鋼彈閃光的哈薩威：喀耳刻的魔女》特別版演出，相當值得鋼彈粉絲再度造訪享受全新氛圍。除了全新塗裝之外，台場鋼彈聖地也將迎來全新變化，首先是6月到8月展示結束前，只要在現場的GUNDAM Café餐車購買商品，即可獲得限定「獨角獸鋼彈頭帶」，讓粉絲戴上與獨角獸進行最後合影，也頗具收藏價值。此外，官方也推出TOKYO GUNDAM PROJECT 2026第二波印章收集活動，從6月8日一直到7月12日，只要在台場海濱公園現場收集所有的鋼彈印章，就能免費獲得景品抽獎機會。回到會場透過機器進行抽獎，即有機會獲得超珍貴的 1/144比例全金色獨角獸鋼彈，這個珍貴的A賞僅有1位名額。B賞則有20名，是印有獨角獸鋼彈的罐裝玻璃杯，名額則有20位，此外還有C賞、D賞以及各種小型週邊，相當值得鋼彈迷前往朝聖碰碰運氣！