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▲奇異淨水極光ＲＯ機體小巧，更節省櫥下空間，能協助消費者把關家中飲水，提供專業的淨水呵護。（圖／品牌提供）

▲奇異淨水極光ＲＯ，可透過IOT APP隨時掌握用水資訊，快速方便。（圖／品牌提供）

想要喝好水，多數台灣家庭每日最習慣的一件事就是「燒開水」。雖然把水燒開確實能消滅細菌，但燒開水解決不了水壺底或出水口的水垢問題。同時，許多淨水器設有多管濾芯，卻也把廚房與櫥下空間越變越小。此外，何時該換濾芯？很多人不僅一頭霧水，甚至常忘了它的存在。這些問題，現在新一代奇異淨水極光RO淨水器都可協助解決，並以輕巧設計、智慧提醒IOT，協助您輕鬆飲用好水。同時更以超優惠價格在全台618檔期，MOMO、各通路與電商平台熱賣。想要品味奇異淨水新一代ＲＯ的口感？歡迎把握現在！台灣奇異淨水總代理 叡亞環保董事長趙軒志分析，2026年Q1全台住宅平均屋齡已達32年，屋齡在50年以上有101萬戶，屋齡30年以上的比例更達到51%，代表全台每2間就有1間屋齡30年以上。雖然自來水廠用心將乾淨自來水送到每戶家中，但是許多水最後可能流進的是很少清洗、甚至不曾徹底清洗的水塔裡。這些水接著又穿梭在牆壁內老舊水管中。因此當打開水龍頭，喝到的到底是甚麼？因此，很多飲水問題都是在「最後⼀哩路」。趙軒志表示，這正是為什麼，許多注重健康的台灣家庭，將「RO逆滲透」視為居家淨水的優先選擇。RO不做妥協，透過緻密孔徑，將一切不屬於「水」的物質，無論是重金屬、農藥殘留、細菌還是微塑膠徹底阻絕。然而，傳統RO淨水器容易佔據空間、或是出水速度慢、水量少、缺乏水質智慧即時監測即時回報功能。這也是為什麼，奇異淨水要以消費者在乎的「安心」與「生活品質」為核心，推出新世代的極光RO淨水器。奇異淨水總代理 叡亞環保專案經理郭威志指出，全新奇異淨水極光RO不只是淨水器，更是對自己和生活的方便呵護。辛勞工作一天後，您不用再為了燒水、等水涼而煩惱，輕鬆就能讓家人喝到純淨、無垢的好水。而且濾芯、主機都整合在小巧機身內，並搭配智慧龍頭，省去盛水、倒水的繁瑣，更節省時間。此外極光RO還能透過手機，讓使用者即時掌握水質和濾芯情況，喝得更安心。這種「踏實」、「買對買好、用久一點」的感覺，可以說就是對生活品質提升的最好回饋。郭威志強調，新一代奇異淨水極光RO雖然是高階專業機種，卻以超優惠的價格讓大眾能方便接受。現在超優惠價只要16,800元，並且不論是MOMO、PCHome24、燦坤3C、全國電子、特力屋、Beutii、以及各大淨水經銷通路都有銷售，並享專人到府免費安裝服務。此外，奇異淨水還有極光5800奈濾淨水器、極煦淨熱合一淨水器、全戶型淨水器等多種商品，適合不同需要的消費者。水是家中最平凡卻也最神聖的存在。它不僅承載著早晨的第一份暖意，也支撐著全家人的健康活力。好的科技應該隱形在生活之後，默默守護而不造成負擔。奇異淨水極光RO透過科技，為廣大喜歡純淨水感的消費者提供優秀的RO解決方案，618年中慶檔期即將到來，正是把握特惠良機，為居家飲水系統升級的時候。誠摯邀請各位前往全台各經銷商、實體通路或網路電商平台，一起品味奇異淨水，感受水的奇異。