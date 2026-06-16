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南韓33歲演員表志勳（P.O）在《鐵拳教育》飾演擅長透過數據分析解決案件的教權保護局天才事務官奉靳代，人氣大攀升的他，今（16）日接受訪問，他以為飾演「14歲觸法少年閔智雄」的張耀勛是真的未成年，拍攝期間不時以學長身分教演技，直到殺青前聊到年齡，才驚覺兩人都是1993年出生，慌張到狂跟對方道歉。奉靳代是原作沒有的新角色，表志勳因此比其他演員更早投入拍攝，在拍攝觸法少年篇時，常主動幫忙張耀勛適應片場節奏，「我一直以為耀勛比我小很多，還跟他說『這樣演就可以了』、『可以再大膽一點』之類的話」。沒想到拍攝接近尾聲時，表志勳隨口問了對方年紀，得知兩人竟是同齡朋友後當場傻眼，笑說：「我後來一直跟他道歉，因為我是把他當年紀比較小的後輩在照顧，結果竟然是同歲朋友，真的很慌張。」1993年出生的張耀勛，今年33歲，曾就讀韓國名校成均館大學，後來轉入韓國藝術綜合學校戲劇院演技系畢業。在《鐵拳教育》中，他挑戰飾演14歲以下的觸法少年閔智雄，以超強童顏毫無違和感詮釋未成年角色，讓不少觀眾看完都誤以為他真的是國中生。張耀勛本人也忍不住自嘲，自己是2011年入學的學生，如今卻要飾演2011年出生的孩子，連他自己都不敢相信。談到閔智雄這個角色時，他也笑說：「感覺人生裡所有壞事一次都做完了。」還開玩笑發誓未來一定會善良生活，展現與劇中不同的幽默反差感。