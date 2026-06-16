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▲李連杰曾經在來台出席活動時，表示《魯冰花》是他印象最深的台灣電影，看到掉眼淚。（圖／翻攝自微博）

▲日本當代藝術家奈良美智發文表示想看《魯冰花》。（圖／文總提供）

▲《魯冰花》曾感動不少觀眾，即將以數位修復的版本，再度回到台灣的大銀幕。（圖／牽猴子提供）

台灣觀眾心目中的催淚神片《魯冰花》，5月以數位修復版本在坎城影展「經典單元」（Cannes Classics）全球首映，連外國觀眾也看到啜泣。面對各方要求重映的呼聲，國家電影及視聽文化中心已交由近年重發《悲情城市》等知名舊片的牽猴子公司代理，將於7月8日暑假檔在台上映，當年這部片曾讓李連杰看到落下男兒淚，現在連日本當代藝術大師奈良美智都發文表示，非常想看經過數位修復的《魯冰花》。《魯冰花》改編自「臺灣文學之母」鍾肇政同名小說，描述有繪畫天分卻不被理解的貧家小男孩，缺乏資源發展天賦而早逝的悲劇，曾淑勤演唱的主題曲跟隨著影片成為台灣不少人腦海中的深刻記憶。李連杰首度來台出席活動時，就透露曾以錄影帶的方式欣賞過《魯冰花》，被感動到掉眼淚，也記得主題曲怎麼唱。現在經過數位修復，片子將再次登上台灣的大銀幕，連奈良美智都很期待。身為藝術創作者的奈良美智，表示自己是在1960年代於日本農村長大，對於描寫同一時期台灣鄉村生活、主角又是擁有繪畫天分少年，編導還透過茶農家庭映照出地方差距與教育問題的《魯冰花》，產生強烈的情感共鳴，因而格外想看到整部影片。《魯冰花》於1989年8月在台灣首度上映，首週並未特別受到注意，周潤發主演的《我在黑社會的日子》還是在票房上大幅領先，不過隨著「一定要帶衛生紙進場」、「哭到不能自己」等影迷口碑發酵擴散，上映第2週的票房已明顯成長，最終逆襲《我在黑社會的日子》，也成為當時拿國片輔導金的影片中，極少數有利潤還錢的代表。當時擔任攝影指導的李屏賓，在出席今年坎城首映的映前致詞曾說道：「像『魯冰花』這樣的電影，多年後竟能再次與觀眾相遇，如果不是電影本身擁有生命，我們又該如何解釋呢？」當年《魯冰花》也曾獲第26屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演（楊立國）、最佳女配角（李淑楨）等6項提名，最終抱回最佳女配角、最佳電影插曲兩項獎。很多觀眾感到好奇的魯冰花，其實經常在客庄茶園旁種植，因為花朵凋謝後就會被鏟入土中化作綠肥，又被譽為「客家母親花」。1989年的原版海報上寫著「魯冰花謝了，農人把它埋在茶樹下，花就會變成肥料，使茶葉長得很茂盛。魯冰花雖然死了，我們卻可以喝到好茶」，字裡行間再度喚醒觀眾對影片的記憶，7月8日起全台觀眾都有機會再次重溫經典帶來的感動。