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▲台糖與台南文創品牌－林百貨共同籌製2026年股東紀念品，以「一袋台南古早味」為主軸。（圖／台糖提供）

台糖股東會紀念品 與台南林百貨合作

台糖公司今（16）日召開2026年股東常會，依會中報告，去（2025）年度台糖營業收入316.27億元、營業利益46.98億元，分別較法定預算增加8.91億元及25.48億元，順利達成預算目標。會中通過2025年度決算盈餘分配，每股分配現金股利1.3元，並完成第37屆董事（含獨立董事）選舉。台糖表示，去年面對美國對等關稅等國際情勢，國內市場環境變化等挑戰，台糖因應環境變化調整策略，穩健推動各項業務，截至2025年底，台糖已完成太陽光電裝置容量554.06 MW，轄下加油站共設置102槍充電樁，並積極攜手公私部門推動森林及土壤碳匯專案，深化碳管理的布局；同時，虎尾及善化糖廠皆取得再生能源憑證，預估每年共可產出約8,500張憑證，為國內綠能轉型挹注動能。台糖公司去年經營成果豐碩，獲頒多項榮譽，包含TCSA及TSAA永續獎、國際蘭展11項殊榮、柳營尖山埤渡假村通過永續環保優質旅館認證，糖業文化保存獲頒3項ESG for Culture獎項；另自主研發的新世代豬流行性下痢（PED）疫苗，因具有技術突破性及產業應用價值，榮獲國家新創獎肯定。台糖為拓展企業經營觸角，去年與嘉義大學、高雄餐旅大學、嶺東科技大學及國家圖書館等單位簽訂合作意向書，強化產官學鏈結，培育多元人才；在農畜資源高值化領域，目前已攜手塑膠中心、國原院、耐斯公司、美國穀物協會及台畜等單位，推動跨域技術合作，促進循環經濟與綠色創新應用。台糖補充，今年適逢80週年慶，台糖公司除舉辦「大糖盛事」員工齊聚排字活動、發行紀念專刊，並推出系列商品促銷優惠外，還特別與台南文創品牌－林百貨共同籌製2026年股東紀念品，以「一袋台南古早味」為主軸，選用林百貨茄芷手提袋，內含林好商店關廟波浪麵，以及有台糖味的黑糖、安心豚瓜仔肉醬罐頭、鳳梨罐頭等特色產品，綜合在地風味與文創設計，展現台糖深耕在地文化之品牌精神。吳明昌、林碧郁、余政憲、曾梓峰、李繁儀、胡忠一、趙卿惠、鄞鳳蘭、徐大裕、黃同源、胡益民、安群投資股份有限公司、賴婷婷(獨立董事)、湯瑞科(獨立董事)、張桂鳳(獨立董事)