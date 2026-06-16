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2026年世界盃H組小組賽即將迎來重量級對決，由奪冠熱門「高盧雄雞」法國隊迎戰「特蘭加雄獅」塞內加爾。這場比賽不僅是兩隊在世界盃舞台的重逢，更是繼2002年世界盃開幕戰後的經典復刻，當時塞內加爾以1：0爆冷擊敗衛冕軍法國，如今雙方再度狹路相逢，話題性十足。雖然外界普遍認為法國能贏，但國外媒體《Racing Post 》指出，法國後防線存在一些隱憂，近7場都有丟球紀錄，因此期待「兩隊在比賽中都取得進球」，應該是合理的預期。法國隊在德尚（Didier Deschamps）的帶領下，近年已成為世界盃常客，連續兩屆闖入決賽。陣中擁有多位頂尖球星，包括頭號球星姆巴佩（Kylian Mbappe），以及歐斯曼·登貝萊（Ousmane Dembele）、巴爾科拉（Bradley Barcola）等多名歐冠等級的進攻好手，豪華陣容令世界各隊稱羨。然而，法國隊近期戰術重心過度仰賴進攻，防線卻頻頻漏球。統計顯示，法國隊在最近的7場比賽中，場場都有失球紀錄。專家指出，法國隊強大的進攻火力雖能掩蓋防守瑕疵，但面對踢法強悍且不畏對抗的塞內加爾，法國防線恐將面臨嚴峻考驗。塞內加爾方面，雖然在世界盃熱身賽表現平平，但作為非洲足球強權，他們在防守組織與反擊效率上仍具威脅。陣中箭頭尼古拉斯·傑克森（Nicolas Jackson）與曼尼（Mane）的鋒線組合，配合中場悍將帕普·蓋伊（Pape Gueye）的強力掃蕩，絕對有能力在比賽中為法國製造麻煩。針對這場賽事，體育專業媒體Racing Post的分析專家給出了「Bet Builder」投注建議與觀點：： 預測法國獲勝且雙方皆有進球。專家認為，法國隊的強大火力最終能蓋過塞內加爾，但塞內加爾憑藉法國防線的空檔，應能成功取得進球。： 中場大將帕普·蓋伊（Pape Gueye）因擔任防守核心，需承擔大量的對抗任務，極可能因動作過大領到黃牌。： 專家建議關注巴黎聖日耳曼前鋒德西雷·杜埃（Desire Doue）進球、帕普·蓋伊單場超過2次射門，以及尼古拉斯·傑克森單場射正目標。