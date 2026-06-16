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▲整體修復作業已順利完成，並於今日上午9時開放全線通車。（圖／高市府捷運局提供）

連日大雨致岡山區中山北路1處路面塌陷，高市捷運局表示15日傍晚接獲通報後，已於第一時間派員趕赴現場，漏夜進行灌漿回填與結構穩固工程。整體修復作業已順利完成，並於今（16）日上午9時開放全線通車，請用路人安心。捷運局指出，本次路面塌陷地點位於岡山區中山北路機車道。昨晚7時許，因受連日大雨沖刷，導致該路段地下部分地基流失，路面產生深約1公尺之坑洞。事件發生當下並無人車行經，未造成任何人員受傷。為確保民眾安全，捷運局於接獲通報後立即啟動緊急應變機制，第一時間於現場拉起封鎖線、設置警示標誌並指派義交實施交通管制。同時，迅速調派機具及預拌混凝土車等進場展開灌漿回填作業，經過連夜觀察塌陷地點確認無異狀，並以重車測試混凝土強度後，已於今日上午9時開放通車。捷運局也特別提醒市民朋友，近期受連續降雨天候影響，道路狀況較多，行經該路段或施工區域時，請務必減速慢行、密切注意路況，並配合現場指揮人員之引導，共同維護雄行車安全。