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少女時代成員Tiffany Young日前登上綜藝節目《不是，但真的是》，大方分享婚後生活趣事。她笑稱即使和老公卞約漢住在同一個家裡，仍經常因為聽不清楚對方說話而直接打電話聯絡，甚至吐槽老公講話聲音實在太小，逗趣發言引發熱議。節目中，Tiffany與金藝媛一同擔任來賓。談到老公卞約漢時，Tiffany毫不掩飾欣賞之情，形容對方是一個信念堅定、做事果斷的人。她表示，卞約漢擁有很強的責任感，也總能給人安心可靠的感覺，因此在相處過程中，逐漸產生了「就是這個人」的想法。主持人李尚敏提到，卞約漢無論在作品中或公開場合，總給人沉穩冷靜的印象，因此好奇私下是否也是如此。對此，Tiffany表示丈夫平時確實很有主見，做事乾脆俐落，也常在自己猶豫時給予方向，因此讓她感受到十足的安全感與依靠。由於卞約漢的招牌就是低沉嗓音，李尚敏笑問Tiffany，是否曾要求丈夫把聲音放大一點。沒想到Tiffany立刻爆料：「我都直接打電話給他，因為聽不見。」一句話讓全場來賓和主持群當場笑成一片。Tiffany進一步解釋，自己雖然可以提高音量隔空對話，但總覺得在家裡大聲喊來喊去不太好看，因此乾脆拿起手機打給對方。每當電話響起，卞約漢就會直接走到她身邊，搞笑又甜蜜的夫妻互動，也再次展現兩人婚後自然又溫馨的相處模式。