我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨擋軍購！陳君瑋反酸：不速之客來我家，能得到什麼優待？

國民黨主席鄭麗文訪美團已於今（16）日清晨返台，這趟不僅喊見美國總統川普未果，又因國務院僅派出「科室級」官員會晤，規格比其他政治人物降了3階，引發政壇熱議。對此，「熊大律師」陳君瑋直言，鄭麗文訪美灰頭土臉，可謂國民黨主席訪美有史以來最失敗的一次，並列出5大原因狠酸：「川普還讓妳見科員就要偷笑了，依照他的脾氣，可能直接讓鄭麗文吃閉門羹！」陳君瑋表示，首先是「自稱習近平代理人」，習近平只有跟鄭麗文見過一次面，她卻吹噓一副自己可以擔任習近平、川普傳話的「中美調停人」角色，但習近平根本沒有正式授權，川普當然不可能把它當一回事。其次是「國民黨只是在野黨」，就算要擔任兩岸的和平大使或中美友誼橋樑，至少要有個官方，或者半官方角色吧？習近平不承認、賴清德不承認，然後國民黨還是在野黨，在野黨黨主席決定的任何事情，沒有法律上效力，川普政府怎可能理她。陳君瑋續指，第三點是「國民黨擋軍購」，川普是利益主義者，誰對他有利，就支持誰。軍購是為了滿足川普的金主，結果鄭麗文擋軍購，還喊到3800億，有史以來最低，這個已經形成川普政府的不信任，「一個不速之客來我家裡作客，能夠得到什麼優待嗎」？接著則是「鄭麗文企圖瓦解第一島鏈」，第一島鏈是防衛東亞的基礎格局，鄭麗文與習近平唱雙簧，企圖替中國突破第一島鏈，讓中國勢力進入太平洋與美國爭霸。不要忘了，二戰時候，日本與美國爭霸太平洋，才會發生珍珠港事件，美國會不知道國民黨與鄭麗文的野心嗎？最後，陳君瑋強調，「川普現在最關心的是伊朗戰爭」，伊朗戰爭能否調停成功，涉及到川普期中選舉成敗。一個自稱跟習近平交好、又不買美國武器、又來幫助中國壓制美國勢力，對於伊朗戰爭也完全沒有幫助的人，給鄭麗文見科員已經太客氣了，依照川普脾氣，可能直接讓他吃閉門羹，更符合川普的脾氣。不要忘了，川普之前受訪，因為跟記者理念不合，當場直接走人，有次前例存在！